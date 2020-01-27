﻿ Мнение. «Поставили страну раком»? Так переставьте! Как президент борется за нефть, а люди - за справедливость. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мнение. «Поставили страну раком»? Так переставьте! Как президент борется за нефть, а люди - за справедливость

27.01.2020 14:36 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического блока новостей TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая

К президентским разносам белорусам не привыкать, но пятничные заявления главы государства о той позе, в которую страну поставили «по углеводородам», удивили всех. Поставили, оказывается, даже не на колени. А пока президент возмущался по нефтянке, белорусы не отставали, отстаивая свои права в широком диапазоне — от права на справедливый суд до права на честно заработанный диван (который вообще-то кровать, но мемом стал именно диван).

Президент в пятницу, посещая Шклов, был откровенно раздосадован и взвинчен. Досталось, традиционно, и своим, и чужим. От местной вертикали до импортных табуреток. Причина, судя по накалу эмоций, в поведении ближайшего соседа, вынудившего Беларусь начать поставки нефти из Норвегии. И нефть эта выходит заметно дороже российской — за калькулятором не ходи.

— Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее… — негодовал Александр Лукашенко.


Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Интересно, что и обыватели, и тем более белорусское экспертное сообщество гнев главы государства не разделили. Да, изменение принципов ценообразования для Беларуси при поставках российских углеводородов заметно усложняет финансовое положение двух белорусских НПЗ. Будут вопросы и с наполнением доходной части бюджета, что чревато недофинансированием разных полезных статей. В частности, увеличивает риск нашим многострадальным бюджетникам недополучить законные плюшки предвыборного года.

Но уже в среднесрочной перспективе переход Беларуси на рыночные, мировые, небратские и нельготные цены позволит снизить зависимость от единственного поставщика, прекратить игру с непубличными документами углубления интеграции, устранит политические риски и угрозу суверенитету. А там глядишь, здоровая конкуренция, частный бизнес, санация отмирающих секторов, ИТ-страна и все такое вывезут страну на дорогу не простую, зато предсказуемую. А интеграция? А пусть и интеграция будет! Есть ЕАЭС, есть наши в ЕЭК — вот и давайте двигать барьеры, открывать рынки, наращивать кооперацию.

Но как же особые отношения Минска и Москвы? Как же общие окопы, танки, ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС? Александр Лукашенко не устает повторять эти аргументы, считая их справедливыми. Отсюда эмоциональная реакция на вопиющую, с его точки зрения, несправедливость: Мы же братья! Мы же договорились! А они нас…

А белорусы разделяют негодование президента? Чувствуют себя поставленными в ту самую неудобную позу? Спросите крупных и мелких предпринимателей, бюджетников, творческую интеллигенцию, и вам подтвердят — поза, конечно, не ахти, но и поставили нас в нее не вчера, да и Россия тут, в общем, ни при чем. Свои и поставили.

И с этой несправедливой позой те самые белорусы, которые годами терпели, теперь начали бороться. К примеру, родственники осужденных по экономическим статьям объединились в гражданскую инициативу «Справедливый приговор», формализовали свои требования (от пересмотра дел, среди которых много резонансных, специальной комиссией, до распространения на «коррупционных» заключенных права на амнистию), встретились с главой Администрации президента Игорем Сергеенко. Под требованиями родственников, вчера обычных учителей, врачей, мелких предпринимателей, уже несколько тысяч подписей.

Число сочувствующих растет, и не из-за особого красноречия родственников, а из-за той самой очевидной несправедливости. Для примера — приговор зампреду Мингорисполкома Андрею Доморацкому. При любом отношении и к самому приговору, и активности мамы чиновника, Валентины Доморацкой, остается как минимум один вопрос: какую ответственность за доказанные судом злодеяния подчиненных понес непосредственный руководитель? Аналогичный вопрос — к делам медиков.

Закон воспринимается справедливым, когда он один для всех. Если он для избранных — это скорее произвол. Самый свежий пример — «Табакерки», против которых ополчилась широкая общественность, от хипстеров-зожников до суровых ипэшников. Не в «Табакерках» дело, но когда одному можно, а киоски остальных уродуют город, не только хулиганам хочется выразить свое отношение к происходящему.


Фото: Ольга Ерохина

Впрочем, успехи гражданского общества в Беларуси пока скромные. Разве что кейс «Цеслер и его кровать» удалось разрешить в пользу здравого смысла. После проверок КГК в творческих мастерских художников заподозрили в нецелевом использовании помещений, арендуемых по льготным ставкам. К примеру, в мастерской одного из самых известных белорусских художников и дизайнеров, 68-летнего Владимира Цеслера вопросы проверяющих вызвала… кровать. К счастью, в дело вмешался сам председатель КГК Леонид Анфимов, который, посетив мастерскую Цеслера и обозрев злополучную кровать, пообещал урегулировать вопрос по льготной аренде для творческих мастерских.

Еще одну локальную битву — за Грушевский сквер — общественность еще не выиграла, но движение в сторону требований местных жителей уже началось.  

В общем, люди и страны, не стойте в неудобных позах. Это обидно и для здоровья вредно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 366
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впрочем, далеко не все белорусы чувствуют себя поставленными в ту самую неудобную позу. Спросите крупных и мелких предпринимателей, бюджетников, творческую...
 
Новости дня
Новости экономики
 
До 15 марта хозяйства Минщины завершат подготовку техники к севу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика