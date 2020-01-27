Мнение. «Поставили страну раком»? Так переставьте! Как президент борется за нефть, а люди - за справедливость

Источник материала: Tut.by

Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического блока новостей TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая

К президентским разносам белорусам не привыкать, но пятничные заявления главы государства о той позе, в которую страну поставили «по углеводородам», удивили всех. Поставили, оказывается, даже не на колени. А пока президент возмущался по нефтянке, белорусы не отставали, отстаивая свои права в широком диапазоне — от права на справедливый суд до права на честно заработанный диван (который вообще-то кровать, но мемом стал именно диван).

Президент в пятницу, посещая Шклов, был откровенно раздосадован и взвинчен. Досталось, традиционно, и своим, и чужим. От местной вертикали до импортных табуреток. Причина, судя по накалу эмоций, в поведении ближайшего соседа, вынудившего Беларусь начать поставки нефти из Норвегии. И нефть эта выходит заметно дороже российской — за калькулятором не ходи.

— Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее… — негодовал Александр Лукашенко.



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Интересно, что и обыватели, и тем более белорусское экспертное сообщество гнев главы государства не разделили . Да, изменение принципов ценообразования для Беларуси при поставках российских углеводородов заметно усложняет финансовое положение двух белорусских НПЗ. Будут вопросы и с наполнением доходной части бюджета, что чревато недофинансированием разных полезных статей. В частности, увеличивает риск нашим многострадальным бюджетникам недополучить законные плюшки предвыборного года.

Но уже в среднесрочной перспективе переход Беларуси на рыночные, мировые, небратские и нельготные цены позволит снизить зависимость от единственного поставщика, прекратить игру с непубличными документами углубления интеграции, устранит политические риски и угрозу суверенитету. А там глядишь, здоровая конкуренция, частный бизнес, санация отмирающих секторов, ИТ-страна и все такое вывезут страну на дорогу не простую, зато предсказуемую. А интеграция? А пусть и интеграция будет! Есть ЕАЭС, есть наши в ЕЭК — вот и давайте двигать барьеры, открывать рынки, наращивать кооперацию.

Но как же особые отношения Минска и Москвы? Как же общие окопы, танки, ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС? Александр Лукашенко не устает повторять эти аргументы, считая их справедливыми. Отсюда эмоциональная реакция на вопиющую, с его точки зрения, несправедливость: Мы же братья! Мы же договорились! А они нас…

А белорусы разделяют негодование президента? Чувствуют себя поставленными в ту самую неудобную позу? Спросите крупных и мелких предпринимателей, бюджетников, творческую интеллигенцию, и вам подтвердят — поза, конечно, не ахти, но и поставили нас в нее не вчера, да и Россия тут, в общем, ни при чем. Свои и поставили.

И с этой несправедливой позой те самые белорусы, которые годами терпели, теперь начали бороться. К примеру, родственники осужденных по экономическим статьям объединились в гражданскую инициативу «Справедливый приговор» , формализовали свои требования (от пересмотра дел, среди которых много резонансных, специальной комиссией, до распространения на «коррупционных» заключенных права на амнистию), встретились с главой Администрации президента Игорем Сергеенко. Под требованиями родственников, вчера обычных учителей, врачей, мелких предпринимателей, уже несколько тысяч подписей.

Число сочувствующих растет, и не из-за особого красноречия родственников, а из-за той самой очевидной несправедливости. Для примера — приговор зампреду Мингорисполкома Андрею Доморацкому. При любом отношении и к самому приговору, и активности мамы чиновника , Валентины Доморацкой, остается как минимум один вопрос: какую ответственность за доказанные судом злодеяния подчиненных понес непосредственный руководитель? Аналогичный вопрос — к делам медиков.

Закон воспринимается справедливым, когда он один для всех. Если он для избранных — это скорее произвол. Самый свежий пример — «Табакерки», против которых ополчилась широкая общественность, от хипстеров-зожников до суровых ипэшников. Не в «Табакерках» дело, но когда одному можно, а киоски остальных уродуют город, не только хулиганам хочется выразить свое отношение к происходящему.



Фото: Ольга Ерохина

Впрочем, успехи гражданского общества в Беларуси пока скромные. Разве что кейс «Цеслер и его кровать» удалось разрешить в пользу здравого смысла. После проверок КГК в творческих мастерских художников заподозрили в нецелевом использовании помещений, арендуемых по льготным ставкам. К примеру, в мастерской одного из самых известных белорусских художников и дизайнеров, 68-летнего Владимира Цеслера вопросы проверяющих вызвала… кровать. К счастью, в дело вмешался сам председатель КГК Леонид Анфимов, который, посетив мастерскую Цеслера и обозрев злополучную кровать, пообещал урегулировать вопрос по льготной аренде для творческих мастерских.

Еще одну локальную битву — за Грушевский сквер — общественность еще не выиграла, но движение в сторону требований местных жителей уже началось .

В общем, люди и страны, не стойте в неудобных позах. Это обидно и для здоровья вредно.

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