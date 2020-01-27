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Мнение. «Поставили страну раком»? Так переставьте! Как президент борется за нефть, а люди - за справедливость
27.01.2020 14:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К президентским разносам белорусам не привыкать, но пятничные заявления главы государства о той позе, в которую страну поставили «по углеводородам», удивили всех. Поставили, оказывается, даже не на колени. А пока президент возмущался по нефтянке, белорусы не отставали, отстаивая свои права в широком диапазоне — от права на справедливый суд до права на честно заработанный диван (который вообще-то кровать, но мемом стал именно диван).
Президент в пятницу, посещая Шклов, был откровенно раздосадован и взвинчен. Досталось, традиционно, и своим, и чужим. От местной вертикали до импортных табуреток. Причина, судя по накалу эмоций, в поведении ближайшего соседа, вынудившего Беларусь
— Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее… —
Интересно, что и обыватели, и тем более белорусское экспертное сообщество гнев главы государства
Но уже в среднесрочной перспективе переход Беларуси на рыночные, мировые, небратские и нельготные цены позволит снизить зависимость от единственного поставщика, прекратить игру с непубличными документами углубления интеграции, устранит политические риски и угрозу суверенитету. А там глядишь, здоровая конкуренция, частный бизнес, санация отмирающих секторов, ИТ-страна и все такое вывезут страну на дорогу не простую, зато предсказуемую. А интеграция? А пусть и интеграция будет! Есть ЕАЭС, есть наши в ЕЭК — вот и давайте двигать барьеры, открывать рынки, наращивать кооперацию.
Но как же особые отношения Минска и Москвы? Как же общие окопы, танки, ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС? Александр Лукашенко не устает повторять эти аргументы, считая их справедливыми. Отсюда эмоциональная реакция на вопиющую, с его точки зрения, несправедливость: Мы же братья! Мы же договорились! А они нас…
А белорусы разделяют негодование президента? Чувствуют себя поставленными в ту самую неудобную позу? Спросите крупных и мелких предпринимателей, бюджетников, творческую интеллигенцию, и вам подтвердят — поза, конечно, не ахти, но и поставили нас в нее не вчера, да и Россия тут, в общем, ни при чем. Свои и поставили.
И с этой несправедливой позой те самые белорусы, которые годами терпели, теперь начали бороться. К примеру, родственники осужденных по экономическим статьям объединились в
Число сочувствующих растет, и не из-за особого красноречия родственников, а из-за той самой очевидной несправедливости. Для примера —
Закон воспринимается справедливым, когда он один для всех. Если он для избранных — это скорее произвол. Самый свежий пример —
Впрочем, успехи гражданского общества в Беларуси пока скромные. Разве что кейс
Еще одну локальную битву — за Грушевский сквер — общественность еще не выиграла, но движение в сторону требований местных жителей
В общем, люди и страны, не стойте в неудобных позах. Это обидно и для здоровья вредно.
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Мнение. «Поставили страну раком»? Так переставьте! Как президент борется за нефть, а люди - за справедливость
Впрочем, далеко не все белорусы чувствуют себя поставленными в ту самую неудобную позу. Спросите крупных и мелких предпринимателей, бюджетников, творческую...
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