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Посол России: Лукашенко принял приглашение Путина посетить Парад Победы
27.01.2020 14:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Об этом 27 января сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, пишет
«Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве», — сказал Мезенцев журналистам.
Юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, пройдут в Москве 9 мая 2020 года.
Напомним, ранее президент Беларуси подчеркивал, что не может пропустить празднование Дня Победы в Минске — такое заявление он сделал
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Юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, пройдут в Москве 9 мая 2020 года.
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