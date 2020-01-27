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Посол России: Лукашенко принял приглашение Путина посетить Парад Победы

27.01.2020 14:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение российского коллеги Владимира Путина посетить Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Об этом 27 января сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, пишет РИА «Новости».


Фото: president.gov.by

«Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве», — сказал Мезенцев журналистам.

Юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, пройдут в Москве 9 мая 2020 года.

Напомним, ранее президент Беларуси подчеркивал, что не может пропустить празднование Дня Победы в Минске — такое заявление он сделал в прошлом году. По мнению Лукашенко, если бы он не посетил торжественные мероприятия в белорусской столице, у людей появилось бы много вопросов. «Даже у вас, людей, сведущих в политике. А что люди бы сказали, белорусы?» — спросил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, пройдут в Москве 9 мая 2020 года.
 
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