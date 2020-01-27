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Власти компенсируют нефтяные потери бюджета за счет НДС и акцизов

27.01.2020 15:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За 2019 год в республиканский бюджет поступило свыше 9,065 млрд рублей платежей, которые контролирует таможня. Это почти на 400 млн рублей меньше, чем в 2018 году. Одна из причин — снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%). Об этом заявил журналистам глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько после доклада Александру Лукашенко, сообщает «Звязда».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По таможенным платежам, которые должны были поступить в белорусский бюджет, прогнозный показатель, доведенный Минфином ГТК, выполнен на 100,5%, проинформировал Сенько.

— Компенсировать издержки, связанные с экспортными пошлинами, которые мы недобрали в том году, смогли путем сбора 406 млн рублей за счет НДС, акциза, ввозных таможенных пошлин, уплачиваемых физическими лицами. Эта работа велась целенаправленно, чтобы ни одна копейка не была потеряна и все они поступили в доход государства. Работа продолжается, аналогичные задачи стоят и на текущий год, — отметил главный таможенник страны.

В ГТК отмечают, что более 82,5 млн рублей поступило за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей инвалидами и многодетными семьями.

Всего за 2019 год через белорусскую границу на ввоз и вывоз перемещено 111 млн тонн товаров, что на 3,2 млн тонн меньше показателей 2018 года: в основном за счет снижения транзита угля из России железнодорожным транспортом. При этом общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4% — до 17,5 млн тонн, из них 11,4 млн тонн — в Россию. Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта также выросло на 5,1% — до 2,3 млн единиц. Это говорит об увеличении нагрузки на автодорожные пункты пропуска.

Поступление экспортных нефтяных пошлин снизилось из-за налогового маневра и приостановки экспорта топлива в связи с поставками «грязной» нефти в апреле.

Ранее Минфин оценивал сокращение доходов бюджета в 2020 году от снижения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 537 млн рублей.

 
 
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За 2019 год в республиканский бюджет поступило свыше 9,065 млрд рублей платежей, которые контролирует таможня. Это почти на 400 млн рублей меньше, чем в 2018 году.
 
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