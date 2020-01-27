РФ ждет доказательных документов от Беларуси для выплат за грязную нефть

Москва ждет от Минска документальные подтверждения об ущербе от загрязненной российской нефти для выплаты компенсации.

Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 27 января в Минске.

«Договоренности все состоялись. В Москве ждут подтвержденных документов о том ущербе, который был нанесен», - сказал он.

По словам посла, выплаты поступят только в соответствии с представленными материалами после совместного обсуждения. Министерство энергетики и субъекты хозяйствования, партнеры белорусских коллег, готовы согласиться с доказательствами белорусской стороны.

Тем временем, глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько в понедельник доложил Александру Лукашенко о поступлении в госбюджет порядка 9 млрд рублей в виде платежей, контролируемых ГТК. Эта цифра, по данным Сенько, меньше на 4,2% (на 400 млн), чем в 2018 году.

По его словам, падение связано «со снижением объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)».

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям.

Вопрос о методах компенсации за потери, вызванные загрязненной нефтью из России, обсуждался вице-премьерами обеих стран Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком на переговорах в Москве 17 января.