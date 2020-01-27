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«Оппозиции нет, а избранные депутаты лояльны к президенту». В ПАСЕ обсудили парламентские выборы в РБ

27.01.2020 17:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава делегации ПАСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси лорд Дэвид Бленкатра на открывшейся в Страсбурге зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что парламентские выборы в Беларуси прошли в спокойной атмосфере, но не соответствовали международным демократическим стандартам.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Лорд Дэвид Бленкатра выступил с докладом, в котором отмечается, что Беларусь не провела реформу избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями, которые были даны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по итогам парламентских выборов 2016 года.

Среди недостатков избирательной системы Беларуси делегация ПАСЕ отметила: несбалансированный состав избирательных комиссий; отсутствие единого реестра избирателей; серьезные препятствия для регистрации политических партий и отказы в регистрации кандидатам по формальным причинам; уголовная ответственность за клевету, что приводит к излишней самоцензуре в СМИ; недостаточная прозрачность процедуры досрочного голосования; вовлечение работников госучреждений в избирательные процессы и открытая агитация за кандидатов от власти и другие.

По словам Бленкатры, ПАСЕ необходимо активней участвовать в наблюдении за выборами в разных странах. Докладчик отметил, что задачей ПАСЕ является содействие демократии, верховенству закона и соблюдению прав человека, которые правительства некоторых европейских стран игнорируют.

— Без свободных и честных выборов невозможно стабильное и независимое развитие страны, — подчеркнул Бленкатра. — Наши доклады (по итогам наблюдения за выборами — БелаПАН) не остаются без внимания правительств. Доклады могут им не нравиться, они могут подвергать их критике, но эти доклады не остаются без их внимания.

Выступавший от фракции Европейской народной партии в ПАСЕ Жолт Немет также заявил, что выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам.

— Изменения в избирательном законодательстве будут принципиально важны для обеспечения долгосрочной стабильности в Беларуси, — сказал он. — Возвращение Беларуси в работу Совета Европы должно стать важным приоритетом для нашего председателя сейчас и в будущем, иначе в нашей деятельности не хватает очень важной европейской страны.

Финский депутат Киммо Кильюнен, выступавший от фракции социалистов, обратил внимание на невысокую партийную активность во время парламенской кампании в Беларуси.

— Выборы не были проведены по высоким демократическим стандартам. Оппозиции в нынешнем составе (парламента — БелаПАН.) нет, а избранные депутаты лояльны к президенту. По официальным данным, явка на выборах была высокой, но мы, как наблюдатели на участках, видели невысокую явку избирателей, — сказал финский парламентарий.

Напомним, парламентские выборы в Беларуси прошли 17 ноября 2019 года. В парламент не попало ни одного оппозиционного кандидата в депутаты.

18 ноября 2019 года наблюдатели от ОБСЕ заявили, что парламентские выборы в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств».

— В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, а основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляют, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность, — заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

МИД Беларуси ответил ОБСЕ, что «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам. 

Евросоюз назвал прошедшие выборы «упущенной возможностью».

 
 
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Глава делегации ПАСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси лорд Дэвид Бленкатра заявил, что парламентские выборы в Беларуси прошли в спокойной атмосфере, но не...
 
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