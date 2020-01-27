Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ

30 декабря 2019 года суд Заводского района вынес приговор бывшему генеральному директору минской компании-застройщика «Тамбаз» Льву Хаютину. Хаютин получил 4 года по статье 428 (Служебная халатность) и 4 года по части 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Наказание по совокупности — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Именно «Тамбаз» под руководством Льва Хаютина не смог достроить ЖК «Аркадия». Достраивать дома взялся УКС Советского района по президентскому указу №430.

Деньги на достройку — 30 миллионов рублей — выделят в виде возвратной бюджетной ссуды, а держателям жилищных облигаций обещано вернуть страховые выплаты. Однако последним все равно придется доплатить по 30−50% от уже внесенных сумм. Ситуация усугубляется тем, что половина пострадавших даже после обращения в суд так и не получили гарантированного указом №430 страхового возмещения.