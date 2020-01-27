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Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
27.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ЖК «Аркадия» достраивают, пусть и не круглосуточно, но достаточно активно. Сейчас ведутся работы по всему периметру проблемного объекта, и вполне возможно, что
30 декабря 2019 года суд Заводского района
Деньги на достройку — 30 миллионов рублей — выделят в виде возвратной бюджетной ссуды, а держателям жилищных облигаций обещано вернуть страховые выплаты. Однако последним все равно придется доплатить по 30−50% от уже внесенных сумм. Ситуация усугубляется тем, что половина пострадавших даже после обращения в суд так и не получили гарантированного указом №430 страхового возмещения.
Напомним, ранее сообщалось, что летом 2020-го планируют сдать 2-ю очередь жилого комплекса «Аркадия» в районе улицы М. Богдановича. Строители выполняют утепление фасада, отделку мест общего пользования, на стадии завершения сантехнические и штукатурные работы. Подрядчик приступил к пусконаладочным работам.
— Планируем, что до конца декабря УКС района направит письма участникам строительства с указанием стоимости квадратного метра и предложением о заключении договоров, — рассказал заместитель главы местной администрации Максим Соколов. — Параллельно бывшие держатели жилищных облигаций «Тамбаза» подготовили предложения о внесении изменений в указ Главы государства, принятый по этим объектам. Эти предложения изучаются.
В доме-стене идут аварийно-восстановительные работы, чтобы исключить разрушение железобетонных конструкций и перегородок. Поскольку прошло несколько лет, а высотка не была законсервирована, надо провести такую профилактику. Проект этого объекта рассмотрен в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, сейчас устраняют замечания, и документация отправится на экспертизу.
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ЖК «Аркадия» достраивают, пусть и не круглосуточно, но достаточно активно. Сейчас ведутся работы по всему периметру проблемного объекта, и вполне возможно, что...
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