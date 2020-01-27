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Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ

27.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

ЖК «Аркадия» достраивают, пусть и не круглосуточно, но достаточно активно. Сейчас ведутся работы по всему периметру проблемного объекта, и вполне возможно, что обещание сдать 2-ую очередь жилого комплекса к лету 2020 года будет реализовано в срок.

Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ

30 декабря 2019 года суд Заводского района вынес приговор бывшему генеральному директору минской компании-застройщика «Тамбаз» Льву Хаютину. Хаютин получил 4 года по статье 428 (Служебная халатность) и 4 года по части 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Наказание по совокупности — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Именно «Тамбаз» под руководством Льва Хаютина не смог достроить ЖК «Аркадия». Достраивать дома взялся УКС Советского района по президентскому указу №430. 

Деньги на достройку — 30 миллионов рублей — выделят в виде возвратной бюджетной ссуды, а держателям жилищных облигаций обещано вернуть страховые выплаты. Однако последним все равно придется доплатить по 30−50% от уже внесенных сумм. Ситуация усугубляется тем, что половина пострадавших даже после обращения в суд так и не получили гарантированного указом №430 страхового возмещения.

Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ

Напомним, ранее сообщалось, что летом 2020-го планируют сдать 2-ю очередь жилого комплекса «Аркадия» в районе улицы М. Богдановича. Строители выполняют утепление фасада, отделку мест общего пользования, на стадии завершения сантехнические и штукатурные работы. Подрядчик приступил к пусконаладочным работам. 

— Планируем, что до конца декабря УКС района направит письма участникам строительства с указанием стоимости квадратного метра и предложением о заключении договоров, — рассказал заместитель главы местной администрации Максим Соколов. — Параллельно бывшие держатели жилищных облигаций «Тамбаза» подготовили предложения о внесении изменений в указ Главы государства, принятый по этим объектам. Эти предложения изучаются.

В доме-стене идут аварийно-восстановительные работы, чтобы исключить разрушение железобетонных конструкций и перегородок. Поскольку прошло несколько лет, а высотка не была законсервирована, надо провести такую профилактику. Проект этого объекта рассмотрен в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, сейчас устраняют замечания, и документация отправится на экспертизу.

Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ

Оперативно получить комментарий от УКС Советского района не удалось. Но Realt.by будет следить за развитием событий.

Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
Что сейчас происходит на стройке ЖК «Аркадия». ФОТОФАКТ
 
Теги: Минск
 
 
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ЖК «Аркадия» достраивают, пусть и не круглосуточно, но достаточно активно. Сейчас ведутся работы по всему периметру проблемного объекта, и вполне возможно, что...
 
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