«Белорусский сахар в России дешевле, чем в Беларуси». Как поживают заводы, на которые пришли силовики

Источник материала: Tut.by

Новость о пропаже-задержании директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси пока никто официально не прокомментировал. Мы решили оценить, как предприятия жили в последнее время. Ранее было известно, что заводы не могли похвастаться выдающимися результатами и им ежегодно предоставлялась господдержка.



Сахарные заводы находятся в Жабинке (Брестская область), Скиделе (Гродненская область), в Городее и Слуцке (оба — Минская область). Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Финансовых результатов за 2019 год еще нет, но по итогам 2018 года три из четырех предприятий терпели убытки . Только Слуцкий сахарорафинадный комбинат сработал в плюс.

Однако уже известно, что в минувшем году сахарные заводы снизили экспорт.

Согласно данным Белстата, в января-ноябре 2019 года Беларусь экспортировала 252,2 тысячи тонн сахара на 102,2 млн долларов. За 11 месяцев 2018 года было поставлено 391 тысяча тонн продукции на 165,2 млн долларов.

При этом Беларусь в январе-ноябре 2019 года импортировала 76,4 тыс тонн сахара на 31,5 млн долларов. Годом ранее — 57,2 тыс тонн на 27,3 млн долларов. Более 90% продукции пришлось на РФ.

В сентябре 2019 года тогдашний глава концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло уверял , отечественные сахарные заводы работают рентабельно, но для развития отрасли необходимо предупреждать возможные риски.

«Если к моменту формирования ЕАЭС на общем рынке был дефицит сахара порядка миллиона тонн, то сегодня профицит примерно от 700 тыс. тонн до миллиона тонн. Это достаточно большой объем», — отмечал Забелло.

В результате этого есть переходящие запасы сахара, и иногда участники рынка, чтобы высвободить денежные средства, «выбрасывают его на рынок гораздо ниже себестоимости».

Именно из-за наводнения в Беларуси дешевого российского сахара власти ввели ценовые ограничения: меньше чем за 1,5 рубля за килограмм сахар в рознице нельзя продавать. При этом на полках питерских магазинов белорусский сахар можно было увидеть на порядок дешевле, убедились « Минск-Новости ».

Стоит отметить, что последние годы власти оказывают всяческую господдержку сахарным заводам. В частности, правительство предоставляет банкам гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым предприятиям на приобретение свеклы. Кроме того, для заводов снизились закупочные цены на сырье и природный газ.

— Государство поддерживает заводы, потому что боится потерять стратегическую отрасль. Кроме того, предприятия для некоторых районов являются градообразующими, — поясняет TUT.BY высокопоставленный источник. — Вместе с тем имеется неудовлетворенность результатами работы предприятий. Раз все четыре завода подконтрольны государству, то было предложено объединить их в холдинг, чтобы снизить издержки. Как минимум, можно было уменьшить расходы на содержание руководящего персонала. Другой момент — нужно ли им содержать, например, футбольные клубы? В общем, вопросов хватает. Но идея с оптимизацией не нашла поддержки у некоторых ведомств и местных властей. Правда, если мы хотим вступить в ВТО, то придется реформировать меры господдержки и отказаться от ряда излишеств. А то, что цены выставляют ниже, чем в Беларуси, объясняется желанием удержать российский рынок. Хотя, понятно, что в таком случае белорусские цены вызывают недоумение.