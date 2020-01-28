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«Они строят дома 10 дней, мы — 5 лет». Чем отличается строительство домов в Америке и Беларуси
28.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Почему построить дом в Беларуси для многих — непокоренная вершина, тяжелый труд, за который страшно браться, а в Америке — только еще одна возможность переехать, быстрый способ реализовать свою мечту? Мы поговорили с директором строительной фирмы PrivateHouse Алексеем Чеховским, который не так давно побывал в Калифорнии, о том, чем же так принципиально отличается строительство
«В Америке каждый специалист рискует своим именем, а значит, и наличием средств к существованию»
— Первое, что хотелось бы подчеркнуть: многие отличия в строительстве домов связаны с абсолютно разным климатом в Калифорнии и Беларуси, — пояснил Алексей Чеховский. — Однако есть серьезные моменты, которые можно было бы перенять у американцев, использовать и в Беларуси. Потому что некоторые нюансы стройки «завязаны» на различиях в менталитете и несовершенстве нашей системы строительства в целом.
Самое серьезное отличие — разные подходы в отношении качества работ. В Америке за каждый этап стройки отвечает отдельный специалист. Причем это не фиктивная ответственность, которая числится лишь на бумаге, а вполне реальная возможность при серьезных ошибках лишиться лицензии, а значит, и средств к существованию.
В Калифорнии заказчик нанимает строительную компанию, которая отчитывается на каждом этапе стройки. Приемку осуществляют различные узкие специалисты. Например, есть человек, который будет «принимать» окна, есть кто-то, кто будет ставить свою подпись после разводки электричества, и так далее. Если в дальнейшем при эксплуатации дома у собственника возникнут вопросы к какому-то из элементов, он может обратиться к конкретному специалисту, чья подпись стоит при приемке этого элемента. Если выяснится, что специалист проглядел какой-то серьезный недочет, то на него, скорее всего, будет подан иск в суд. В дальнейшем профессионал может вполне реально лишиться лицензии и работы, плюс суд его обяжет выплатить большой штраф собственнику дома. Как итог — в Калифорнии каждый специалист очень дорожит своей репутацией, он не будет «прикрываться» именем фирмы, которая может исчезнуть в любой момент. Здесь имеет значение только собственное имя.
Именно поэтому в Америке строительные работы чаще всего выполняются качественно и в срок. В Беларуси о таком приходится только мечтать. У нас за некачественно выполненные работы отвечает только лишь фирма, а не отдельно взятый специалист. И это на самом деле огромная проблема, когда нет личной ответственности.
В Калифорнии армирование делается намного проще
— Если углубляться в конкретные различия, то первое и основное — это армирование фундамента, — рассказал Алексей. — У нас армирование выглядит, как сплошной забор: большое количество арматуры/сложная вязка и жесткие требования в частном секторе. В Калифорнии армирование делается намного более просто. Соответственно, и сроки исполнения в Калифорнии намного короче. При этом после того, как все сделано, приезжает представитель муниципалитета, ставит свою подпись под приемкой, и только после этого разрешается заливка фундамента.
Отчасти из-за климата глубина заложения фундамента также намного меньше. В Беларуси в этих вопросах любят слишком перестраховываться — такое чувство, будто мы готовим свои дома для супер-землетрясения. В Калифорнии к этому относятся более рационально: просчитаны нагрузки и возможные риски, указаны обязательные нормы, которым должен соответствовать фундамент, и строители именно по этим данным и ориентируются. Заказчики при этом не будут дополнительно все перепроверять или выяснять, им достаточно приемки специалиста из муниципалитета, который в этом разбирается. Все это приводит к значительной экономии в работах и материалах.
В Калифорнии пол — это финишная отделка
— Во время строительства дом практически не утепляют. Да, отчасти это связано с климатом — в Калифорнии намного теплее. Но иногда белорусы опять же перестраховываются не в тех вопросах, в которых стоило бы это делать. Например, заказчик предлагает сделать суперутепление, но не хочет даже рассматривать вариант использования более дорогих, энергоэффективных материалов.
В Калифорнии пол — это финишная отделка. Бетонная стяжка уже является последним элементом перед укладкой ламината или напольного покрытия. Никаких дополнительных стяжек не делается. Это, опять же, приводит к экономии в работах и материалах.
В Беларуси «каркасники» не вызывают доверие, а в Америке их строят повсеместно
— Только недавно белорусы стали активно использовать каркасное домостроение, однако до сих пор большинство заказчиков выбирают все же каменные дома, аргументируя это тем, что «каркасники» не вызывают у них доверие. В Америке же именно каркасное домостроение используется повсеместно. В качестве основы для каркаса чаще всего используется дерево. Получается, что несущие конструкции сами по себе намного легче по сравнению с белорусскими. Здесь, опять же, можно сделать «скидку» на климат, отсутствие в Калифорнии снега, но на самом деле, я думаю, все намного глубже — в сознании. Играют роль даже шаблоны, заложенные в подсознании еще в детстве с помощью сказок. Стоит только вспомнить сказку про трех поросят, где только каменный дом смог выстоять под напором волка.
Немалую роль играет и тот факт, что белорусы не доверяют фирмам, которые изготавливают эти самые каркасные дома. В Калифорнии все процессы стандартизированы и максимально «заточены» под многоцикличное производство. Качество дерева и работы с древесиной гораздо более технологичные по сравнению с белорусскими (если говорить о частном домостроении). Также качество самих материалов выше, и, как следствие, при монтаже дома не требуется какой-то тяжелой техники.
При этом конструкции во многих домах одинаковые.
«Каркасы стен дома в Америке строят за 7-10 дней»
— В большинстве своем строятся каркасные дома, и весь процесс настолько налажен, что занимает не более трех-четырех недель. Каркасы стен строятся за 7-10 дней, — рассказал директор строительной фирмы. — Американское каркасное домостроение отличается от нашего в принципе. У них деревянный каркасный дом может состоять из 5 или 6 этажей, и после оформления фасада отличить его от обычного каменного дома будет невозможно.
В каркасах заранее все предусмотрено и сделаны все технические отверстия под определенные стандарты.
«Планировки домов в Америке сильно отличаются от наших»
Частные дома, по словам Алексея, строятся в основном одноэтажные, где планировки внутреннего пространства максимально продуманы и логичны.
— Если вы видите двух- или трехэтажный дом, то с большой долей вероятности это двухсемейный таунхаус. В Америке не принято оплачивать коммуналку за неиспользуемое пространство, а значит, и дома по площади намного меньше, чем у нас. Но в последнее время и в Беларуси заказчики все чаще отказываются от модных в 90-е «хором» в пользу лаконичных и простых планировок.
Однако все равно планировки частных домов в Америке сильно отличаются. В основном каждая спальня предусматривает обязательное наличие собственного санузла и гардеробной. Если в доме несколько детских комнат, то между ними может быть предусмотрен общий санузел. А на первом этаже практически всегда есть гостевой туалет.
В Беларуси постепенно приходят к тому, чтобы на первом этаже отдельно выделять большую гостиную с обеденной зоной — в Америке это распространено повсеместно. Причем еще одна из отличительных особенностей Калифорнии — «остров» на кухне.
— Система отопления в Калифорнии не предусматривает труб с горячей водой. Чаще всего дома отапливаются системой вентиляции и кондиционирования. В первую очередь, это, конечно, связано с тем, что даже зимой столбик термометра редко опускается ниже -5℃. То есть дома там не успевают промерзать так же, как в Беларуси, — пояснил Алексей Чеховский. — Но в Беларуси все же не столь суровый климат, и заказчики, пока еще с недоверием, но все же иногда соглашаются «уйти» от стандартных чугунных батарей в пользу кондиционирования и вентиляции. Такого типа отопления для Беларуси вполне достаточно, а по деньгам и срокам работ — будет экономия. Опять же, здесь можно поговорить и про более качественные энергоэффективные материалы, но здесь наше желание сэкономить играет злую шутку.
— Что касается кровли, то в основном в Америке при строительстве домов используется мягкая кровля — типа шинглас и катепал. Вообще в страны СНГ мягкая кровля пошла именно из Америки, там не используется никаких металлочерепиц или композитных черепиц. Дорогие коттеджи могут себе позволить «керамику», но это действительно редкие случаи. Битумная кровля очень популярна в Америке, она легкая и долговечная.
Итог
— Если подводить итоги, то, побывав в Калифорнии, я еще раз убедился, что будущее в строительстве за более продуманными системами дома и личной ответственностью строителей на каждом этапе. Современные технологии, конечно, завоевывают мир, но личность человека всегда будет намного важнее. Мало использовать современные разработки, нужно применять их действительно к месту, разбираться в каждом этапе и качественно выполнять свою работу. При этих условиях мы сможем прийти к тому, что люди станут строить дома намного чаще, и это перестанет быть непокоренной вершиной для многих белорусов, — подытожил Алексей Чеховский.
Фото предоставлены Алексеем Чеховским.
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Почему построить дом в Беларуси для многих — непокоренная вершина, тяжелый труд, за который страшно браться, а в Америке — только еще одна возможность переехать,...
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