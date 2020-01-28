«Они строят дома 10 дней, мы — 5 лет». Чем отличается строительство домов в Америке и Беларуси

«В Америке каждый специалист рискует своим именем, а значит, и наличием средств к существованию»

— Первое, что хотелось бы подчеркнуть: многие отличия в строительстве домов связаны с абсолютно разным климатом в Калифорнии и Беларуси, — пояснил Алексей Чеховский. — Однако есть серьезные моменты, которые можно было бы перенять у американцев, использовать и в Беларуси. Потому что некоторые нюансы стройки «завязаны» на различиях в менталитете и несовершенстве нашей системы строительства в целом.

Самое серьезное отличие — разные подходы в отношении качества работ. В Америке за каждый этап стройки отвечает отдельный специалист. Причем это не фиктивная ответственность, которая числится лишь на бумаге, а вполне реальная возможность при серьезных ошибках лишиться лицензии, а значит, и средств к существованию.

В Калифорнии заказчик нанимает строительную компанию, которая отчитывается на каждом этапе стройки. Приемку осуществляют различные узкие специалисты. Например, есть человек, который будет «принимать» окна, есть кто-то, кто будет ставить свою подпись после разводки электричества, и так далее. Если в дальнейшем при эксплуатации дома у собственника возникнут вопросы к какому-то из элементов, он может обратиться к конкретному специалисту, чья подпись стоит при приемке этого элемента. Если выяснится, что специалист проглядел какой-то серьезный недочет, то на него, скорее всего, будет подан иск в суд. В дальнейшем профессионал может вполне реально лишиться лицензии и работы, плюс суд его обяжет выплатить большой штраф собственнику дома. Как итог — в Калифорнии каждый специалист очень дорожит своей репутацией, он не будет «прикрываться» именем фирмы, которая может исчезнуть в любой момент. Здесь имеет значение только собственное имя.

Именно поэтому в Америке строительные работы чаще всего выполняются качественно и в срок. В Беларуси о таком приходится только мечтать. У нас за некачественно выполненные работы отвечает только лишь фирма, а не отдельно взятый специалист. И это на самом деле огромная проблема, когда нет личной ответственности.