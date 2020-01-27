﻿ Троим бывшим топ-менеджерам «Нафтана», уже осужденным за коррупцию, хотят еще накинуть срок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Троим бывшим топ-менеджерам «Нафтана», уже осужденным за коррупцию, хотят еще накинуть срок

27.01.2020 17:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске судят троих экс-топ-менеджеров «Нафтана» — тех самых, которые в декабре 2016 года уже получили от 7 до 12 лет за злоупотребление служебными полномочиями и получение взятки. В новом деле, которое начали расследовать в 2019 году, — те же преступления. 27 января прошли прения на втором процессе в отношении бывших заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению, начальника управления производственно-технической комплектации и начальника отдела комплектации. С момента ареста в июле 2014 года мужчины уже провели в следственных изоляторах и колониях 5,5 года.


Фото: «Вестник Нафтана»

Что произошло. Кратко

29 июля 2014 года по подозрению в коррупции задержали 6 человек: трех сотрудников новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан», включая заместителя гендиректора, и трех представителей частных компаний. Это было связано с закупками и контрактами предприятия, сообщал СК. При обысках у задержанных изъяли более полумиллиона долларов, арестовали семь дорогостоящих авто бизнес-класса и ювелирные изделия.

Следствие по делу шло почти 2 года — до марта 2016-го. В том же году, 1 декабря, суд вынес приговор.

Было установлено, что с июня 2011-го по июль 2014 года обвиняемые получали при закупках вознаграждения за заключение сделок с «Нафтаном». По материалам дела, они нанесли ущерб заводу на 3,4 млн евро. При этом более 2,3 млн евро обвиняемые возместили еще до суда.

Экс-замдиректора по материально-техническому обеспечению Сергей Карась получил 12 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

Бывшего начальника управления производственно-технической комплектации Сергея Гвоздевского суд приговорил к 9 годам с конфискацией и с лишением права занимать определенные должности.

Бывший начальник отдела комплектации Максим Перлов приговорен к 7 годам усиленного режима с конфискацией и также с лишением права занимать определенные должности.

В пользу «Нафтана» с обвиняемых взыскали ущерб в размере 2,182 млн деноминированных рублей. В пользу государства взыскали доход, полученный преступным путем: 208,2 тысячи рублей, 168,3 тысячи и 42,1 тысячи рублей соответственно с каждого из обвиняемых. В доход государства также конфисковано имущество, приобретенное преступным путем — в частности, Mercedes-Benz ML Е350 2012 года выпуска.

Новое дело начали расследовать в 2019 году

Тогда обвиняемые подали апелляцию в Верховный суд. 26 мая 2017 года он оставил приговор Витебского областного суда в силе.

В июне 2017 года мужчины оказались в колониях: бывший замгендиректора «Нафтана» Сергей Карась в Шклове, один его подчиненный, Сергей Гвоздевский — в Могилеве, второй, Максим Перлов — в Бобруйске.

В мае 2019 года всех троих этапировали в минский СИЗО на улице Володарского: несколько эпизодов из первоначального обвинения 2014 года выделили в отдельное производство и начали расследовать новое дело.

Через пару месяцев обвиняемых перевели в СИЗО-2 Витебска. Там они находятся до сих пор, пока идет второй процесс. Об этом TUT.BY сообщили родственники обвиняемых.

57-летнего Сергея Карася, 55-летнего Сергея Гвоздевского и 42-летнего Максима Перлова снова обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, и получении взятки в особо крупном размере при заключении закупок и контрактов с «Нафтаном». Карася и Перлова также обвиняют в покушении на злоупотребление служебными полномочиями.

Незаконные сделки, в которых обвиняют бывших топ-менеджеров, по материалам дела, происходили в 2010—2011 и 2013 годах.

Прокурор просит суд добавить каждому из обвиняемых по году лишения свободы к тем срокам, которые они получили в 2016 году. То есть, по мнению госзащиты, Карась должен провести в заключении 13 лет, Гвоздевский — 10, а Перлов — 8 лет.

«Нафтан» предъявил к обвиняемым иск на довзыскание ушерба на сумму около 270 тысяч евро.

В суде 27 января выступила Татьяна Сычева — адвокат Сергея Гвоздевского.

— Сегодня на уровне главы государства ставится вопрос о том, что люди необоснованно привлекаются к уголовной ответственности, без конкретных доказательств получения ими незаконного денежного вознаграждения. Глава государства указывал на то, что неопровержимыми доказательствами вины являются фото-, видеофиксация, а не противоречивые показания заинтересованных в исходе дела лиц. Либо лицо должно быть задержано с поличным в момент получения денег. То есть если нет доказательств, нет предмета взятки, нет фактов взятия с поличным — нет и привлечения к уголовной ответственности. Но, к сожалению, наша судебная система взяла направление, когда оговоров, показаний достаточно, чтобы признать человека виновным. Даже несмотря на то, что оговор противоречит фактическим обстоятельствам дела. И это уголовное дело — порочный продукт такого направления в нашей судебной системе.

Адвокат просит суд оправдать Сергея Гвоздевского:

— Надеюсь, что, заслушав это длительное дело, суд придет к правильному выводу о том, что в этой ситуации возможен только единственно верный приговор — оправдательный. Нужно прекращать эту порочную практику — выносить приговоры, которые подрывают авторитет судебной системы.

Адвокаты Карася и Перлова выступили в прениях ранее. Они также просили суд оправдать их подзащитных.

— Получается, что часть срока по приговору суда все трое провели не в колонии, а в СИЗО. Причем в СИЗО Витебска. А это ж не Минск. Это все очень тяжело. Люди уже не молодые: болезни и стресс дают о себе знать, — рассказали TUT.BY родные обвиняемых.

17 февраля в суде заслушают последнее слово бывших топ-менеджеров «Нафтана».

TUT.BY будет следить за процессом.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 173
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С момента ареста в июле 2014 года мужчины уже провели в СИЗО и колониях 5,5 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
РФ ждет доказательных документов от Беларуси для выплат за грязную нефть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика