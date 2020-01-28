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Левада-Центра»: Почти четверть россиян поддержали объединение с Беларусью

28.01.2020 01:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почти четверть россиян выступают за создание общего государства с Беларусью. Но большинство интересует экономическая, а не политическая интеграция. Это следует из результатов опроса одного из крупнейших социологических центров России «Левада-центра», пишет РБК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Социологи «Левада-центра» также задали респондентам вопрос об отношениях России и Беларуси. 44% считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% — что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне. 13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Беларусь должна войти в состав России.

Большинство россиян интересует именно экономическая, а не политическая интеграция с Беларусью как наиболее близким соседом, отмечает политолог Александр Пожалов. «Россияне переживают затянувшийся на долгие годы конфликт с Украиной, с течением времени лучше осознают издержки от санкционного режима против России и в большинстве своем вряд ли готовы жертвовать внутренним развитием ради политической интеграции и приоритетной поддержки экономики соседа», — уверен он.

Эксперт «Московского центра Карнеги» Андрей Колесников напомнил о совместном исследовании «Левада-центра» и центра Карнеги о готовности россиян к переменам, в котором Беларусь попала в тройку стран — примеров для подражания. А в январе белорусский президент Александр Лукашенко, по данным ВЦИОМа, стал самым популярным среди россиян зарубежным политиком.

Лукашенко продемонстрировал всеми своими действиями последнего времени, что он строит национальное государство и не готов к объединению двух стран, отмечает Колесников.

Беларусь и Россия переживают очередное обострение отношений. С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Александр Лукашенко дал поручение обеспечить поставку нефти из альтернативных источников. 4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса». 20 января стало известно, что Белорусская нефтяная компания (БНК) купила 80 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда. 26 января первая партия норвежской нефти начала поступать на «Нафтан».

 
 
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Но большинство интересует экономическая, а не политическая интеграция.
 
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