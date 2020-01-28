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Левада-Центра»: Почти четверть россиян поддержали объединение с Беларусью
28.01.2020 01:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Почти четверть россиян выступают за создание общего государства с Беларусью. Но большинство интересует экономическая, а не политическая интеграция. Это следует из результатов опроса одного из крупнейших социологических центров России «Левада-центра», пишет
Социологи «Левада-центра» также задали респондентам вопрос об отношениях России и Беларуси. 44% считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% — что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне. 13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Беларусь должна войти в состав России.
Большинство россиян интересует именно экономическая, а не политическая интеграция с Беларусью как наиболее близким соседом, отмечает политолог Александр Пожалов. «Россияне переживают затянувшийся на долгие годы конфликт с Украиной, с течением времени лучше осознают издержки от санкционного режима против России и в большинстве своем вряд ли готовы жертвовать внутренним развитием ради политической интеграции и приоритетной поддержки экономики соседа», — уверен он.
Эксперт «Московского центра Карнеги» Андрей Колесников напомнил о совместном исследовании «Левада-центра» и центра Карнеги о готовности россиян к переменам, в котором Беларусь попала в тройку стран — примеров для подражания. А в январе белорусский президент Александр Лукашенко, по данным ВЦИОМа, стал самым популярным среди россиян зарубежным политиком.
Лукашенко продемонстрировал всеми своими действиями последнего времени, что он строит национальное государство и не готов к объединению двух стран, отмечает Колесников.
Беларусь и Россия переживают очередное обострение отношений. С 1 января 2020 года российские нефтяные компании
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Но большинство интересует экономическая, а не политическая интеграция.
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