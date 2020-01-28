|
«Это ликвидное место, поэтому и цены растут». Квартиры в ЖК «Петровщина» снова подорожали
28.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Буквально недавно мы
В газете «Минский курьер» от 28 января опубликована проектная декларация, в которой сообщается, что есть изменения в цене по объекту «Застройка в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» — местного проезда с паркингом», касающиеся жилого дома №3 по генплану.
Теперь гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого строительства следующие квартиры:
Напомним,
Мы обратились в отдел продаж компании «Айрон», и они высокий спрос на квартиры в третьем доме ЖК «Петровщина» связывают с тем, что «это последний дом в проекте, ликвидное место: метро в шаговой доступности и сформированная инфраструктура». Высокий спрос обуславливает и повышение цены.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Буквально недавно мы писали, что «Айрон» выставил на продажу квартиру в третьем доме ЖК «Петровщина». Теперь купить квартиру в новостройке можно от $1200 за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)