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«Это ликвидное место, поэтому и цены растут». Квартиры в ЖК «Петровщина» снова подорожали

28.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Буквально недавно мы писали, что «Айрон» выставил на продажу квартиру в третьем доме ЖК «Петровщина». Теперь купить квартиру в новостройке можно от $1200 за «квадрат», и то лишь 4-комнатные апартаменты при 100% оплате. О том, по какой цене можно купить другие квартиры, читайте в нашей статье.

«Это ликвидное место, поэтому и цены растут». Квартиры в ЖК «Петровщина» снова подорожали

В газете «Минский курьер» от 28 января опубликована проектная декларация, в которой сообщается, что есть изменения в цене по объекту «Застройка в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» — местного проезда с паркингом», касающиеся жилого дома №3 по генплану. 

Теперь гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого строительства следующие квартиры:

  • 1-комнатные от 39 до 41 кв.м — $1500/кв.м (при 100% оплате) и $1530 (в рассрочку);
  • 2-комнатные от 50 до 53 кв.м — $1450/кв.м (при 100% оплате) и $1480 (в рассрочку)
  •                      от 58 до 63 кв.м — $1400/кв.м (при 100% оплате) и $1430 (в рассрочку);
  • 4-комнатные от 92 до 100 кв.м — $1200/кв.м (при 100% оплате) и $1250 (в рассрочку)
  • 5-комнатные от 113 до 114 кв.м — $1200/кв.м (при 100% оплате) и $1250 (в рассрочку).

Напомним, ранее «однушки» стоили от $1400/кв.м, «двушки» — от $1320/кв.м, «трешки» — от $1200/кв.м, «четырешки» — от $1100/кв.м.

Мы обратились в отдел продаж компании «Айрон», и они высокий спрос на квартиры в третьем доме ЖК «Петровщина» связывают с тем, что «это последний дом в проекте, ликвидное место: метро в шаговой доступности и сформированная инфраструктура». Высокий спрос обуславливает и повышение цены. 

 
 
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Буквально недавно мы писали, что «Айрон» выставил на продажу квартиру в третьем доме ЖК «Петровщина». Теперь купить квартиру в новостройке можно от $1200 за...
 
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Ивьевский край
Полымя
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