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Наработки по дорожной карте с ВБ учтут в программе развития Беларуси до 2025 года — Дмитрий Крутой

28.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Результаты работы по подготовке дорожной карты со Всемирным банком власти учтут в программе развития Беларуси до 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на встрече с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, которая завершает работу в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наша дорожная карта — документ, который мы не сумели финализировать в период вашей деятельности. Тем не менее я обещаю, что работа, которую мы провели совместно с экспертами, не пропадет. Мы обязательно используем эти результаты при подготовке программы развития Беларуси до 2025 года абсолютно по всем направлениям: начиная от банковского и финансового сектора и заканчивая повышением эффективности госпредприятий и развитием инструментов социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан», — отметил Дмитрий Крутой.

https://www.belta.by

 
 
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Результаты работы по подготовке дорожной карты со Всемирным банком власти учтут в программе развития Беларуси до 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель...
 
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