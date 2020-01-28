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Глава МИД Литвы прилетит в Минск 3 февраля

28.01.2020 10:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетит Беларусь 3 февраля. Об этом БелаПАН рассказал заместитель начальника управления информации белорусского МИД Андрей Шупляк.


Фото: МИД Литвы

На прошлой неделе Линас Линкявичюс в комментарии балтийскому информагентству BNS заявил, что Литва заинтересована в том, чтобы Беларусь диверсифицировала источники поставок энергоносителей.

— И один из таких примеров — использование Клайпедского порта и Литовских железных дорог. Если будет интерес, то можно будет также рассмотреть и вопросы поставок газа, — сказал Линкявичюс.

Глава МИД Литвы отметил, что эти вопросы можно будет обсудить во время его визита в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Линас Линкявичюс заявил, что обсудит в Минске вопросы диверсификации Беларусью источников поставок энергоносителей, в том числе через использование...
 
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