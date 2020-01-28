Глава МИД Литвы прилетит в Минск 3 февраля

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетит Беларусь 3 февраля. Об этом БелаПАН рассказал заместитель начальника управления информации белорусского МИД Андрей Шупляк.



Фото: МИД Литвы

На прошлой неделе Линас Линкявичюс в комментарии балтийскому информагентству BNS заявил, что Литва заинтересована в том, чтобы Беларусь диверсифицировала источники поставок энергоносителей.

— И один из таких примеров — использование Клайпедского порта и Литовских железных дорог. Если будет интерес, то можно будет также рассмотреть и вопросы поставок газа, — сказал Линкявичюс.

Глава МИД Литвы отметил, что эти вопросы можно будет обсудить во время его визита в Минск.