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Лукашенко попытается разобраться с проблемами Витебской области со второй попытки
28.01.2020 11:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 28 января собрал совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области,
На совещании президенту предложили сделать упор на меры государственной поддержки.
— Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем? — задался вопросом Лукашенко.
Он также раскритиковал предложения премьер-министра Сергея Румаса по модернизации АПК Витебской области.
— Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич, вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен! Речь может идти только о какой-то отдушине, чтобы могли свежего воздуха глотнуть. И каждый год — контроль программы. Чтобы люди достойно жили, растили детей.
Напомним, в конце ноября президент Беларуси уже обсуждал
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Он также раскритиковал предложения премьер-министра Сергея Румаса по модернизации АПК Витебской области: «Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич,...
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