Лукашенко попытается разобраться с проблемами Витебской области со второй попытки

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 28 января собрал совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области, сообщает телеграм-канал «Пул первого».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На совещании президенту предложили сделать упор на меры государственной поддержки.

— Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем? — задался вопросом Лукашенко.

Он также раскритиковал предложения премьер-министра Сергея Румаса по модернизации АПК Витебской области.

— Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич, вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен! Речь может идти только о какой-то отдушине, чтобы могли свежего воздуха глотнуть. И каждый год — контроль программы. Чтобы люди достойно жили, растили детей.

Напомним, в конце ноября президент Беларуси уже обсуждал проблемы агропромышленного комплекса в Витебской области. Ему предложили создать в регионе суперкрупный холдинг, который бы занял две трети территории области, но Александр Лукашенко со скепсисом отнесся к этой идее. Также он отметил низкую инвестиционную активность, падение экспортного потенциала и как результат ухудшение финансового состояния предприятий в Витебской области.