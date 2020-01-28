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О выборах единого кандидата. Без мата обойтись трудно
28.01.2020 10:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Люди считают себя политиками в Беларуси тогда, когда они вообще ничего не умеют делать. Но раз в пять лет наступает пора выдвижения кандидата в президенты. В результате приличных слов для характеристики очередного политического сезона в моем распоряжении почти не осталось, а выражения не пропустит редактор. И вообще — мне объяснили знающие люди, что ругаться в интернете матом доктору филологических наук нехорошо.
Попытаемся без мата.
В этом политическом сезоне сбор подписей будет выглядеть примерно так.
— Тук-тук.
— Да. Кто там?
— Сборщики подписей.
— Заходите. Вы от кого?
— Мы от Севагубасёва.
— Это кто?
— Севагубасёв? Это наш кандидат в президенты.
— От кого кандидат?
— Ну… Он единый кандидат.
— Единый — от кого?
— От среднестатистического блока право-левых и гомофобо-толерантных.
— Не понял.
— Мы тоже не поняли. Но он набрал 47 баллов из 100 возможных. Это больше, чем остальные.
— Опять не понял. У вас там что — было централизованное тестирование?
— Вроде того.
— А по каким предметам?
— Вы не поняли…
— Ну! Я же говорю, что я не понял! Так по каким?
— Язык и история.
— А экономика?
— Нет. Экономики точно не было. У нас уже был экономист во главе государства. Сейчас все в жопе. Решили, что язык важнее.
— То есть, этот ваш… как его…
— Сейчас посмотрю в подписной лист… Простите, я из другой партии, поэтому его фамили… О! Севагубасёв!
— То есть, этот ваш Севагубасёв знает иностранные языки?
— Не все. Но английский уже со словарем.
— Господи, интеллигентный человек наконец-то! Но насчет экономики как?
— … И на гей-парад он не ходил — это точно!
— Слушайте, но ведь нам тогда кредиты не дадут! А жить за счет чего?
— А нам кредиты не нужны. Мы за счет транзита жить будем. И даже рассчитаемся по долгам, которые экономист сделал.
— А с Россией как?
— А Россию — в жопу!
— Но ведь там уже мы!
— Ну… Потеснимся… Такое было коллективное решение: Россию — обязательно в жопу!
— То есть, опять окажемся в одном месте с Россией? Но я не хочу!
— Поздно. Придется подчиниться коллективному разуму. Партии — они умные. Их целых шесть. Решили — значит, так и будет.
— А если не подчинюсь?
— Исключим из оппозиции! А подпись все равно поставим. У нас ваши подписи еще от прошлых кампаний остались. Всей семьи подписи.
— Люся, нас собираются исключить из оппозиции!
Голос с балкона: «Наконец-то!!!»
— В общем, молодой человек, старые подписи мы у вас не забираем, а новые не поставим.
— Почему?
— Понимаете, 47 баллов из 100 — это как-то несерьезно. Наберете хотя бы 87 — приходите.
— Но 87 — у Кукушенко!
— … тогда и приходите.
— Но…
— … и до свидания, до свида…
— А… Да… Постучусь в соседнюю квартиру. Тук-тук…
Нет, разумеется, может быть и не так. Например, над дверями все-таки будут работающие звонки. И тогда вместо «тук-тук» вы услышите:
— Дзыннннь!
— Да. Кто там?
И далее — по тексту.
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Люди считают себя политиками в Беларуси тогда, когда они вообще ничего не умеют делать. Но раз в пять лет наступает пора выдвижения кандидата в президенты. В...
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