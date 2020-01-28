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О выборах единого кандидата. Без мата обойтись трудно

28.01.2020 10:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Александр Федута, политконсультант, Фото: Николай Николаев

Люди считают себя политиками в Беларуси тогда, когда они вообще ничего не умеют делать. Но раз в пять лет наступает пора выдвижения кандидата в президенты. В результате приличных слов для характеристики очередного политического сезона в моем распоряжении почти не осталось, а выражения не пропустит редактор. И вообще — мне объяснили знающие люди, что ругаться в интернете матом доктору филологических наук нехорошо.

Попытаемся без мата.

В этом политическом сезоне сбор подписей будет выглядеть примерно так.

— Тук-тук.

— Да. Кто там?

— Сборщики подписей.

— Заходите. Вы от кого?

— Мы от Севагубасёва.

— Это кто?

— Севагубасёв? Это наш кандидат в президенты.

— От кого кандидат?

— Ну… Он единый кандидат.

— Единый — от кого?

— От среднестатистического блока право-левых и гомофобо-толерантных.

— Не понял.

— Мы тоже не поняли. Но он набрал 47 баллов из 100 возможных. Это больше, чем остальные.

— Опять не понял. У вас там что — было централизованное тестирование?

— Вроде того.

— А по каким предметам?

— Вы не поняли…

— Ну! Я же говорю, что я не понял! Так по каким?

— Язык и история.

— А экономика?

— Нет. Экономики точно не было. У нас уже был экономист во главе государства. Сейчас все в жопе. Решили, что язык важнее.

— То есть, этот ваш… как его…

— Сейчас посмотрю в подписной лист… Простите, я из другой партии, поэтому его фамили… О! Севагубасёв!

— То есть, этот ваш Севагубасёв знает иностранные языки?

— Не все. Но английский уже со словарем.

— Господи, интеллигентный человек наконец-то! Но насчет экономики как?

— … И на гей-парад он не ходил — это точно!

— Слушайте, но ведь нам тогда кредиты не дадут! А жить за счет чего?

— А нам кредиты не нужны. Мы за счет транзита жить будем. И даже рассчитаемся по долгам, которые экономист сделал.

— А с Россией как?

— А Россию — в жопу!

— Но ведь там уже мы!

— Ну… Потеснимся… Такое было коллективное решение: Россию — обязательно в жопу!

— То есть, опять окажемся в одном месте с Россией? Но я не хочу!

— Поздно. Придется подчиниться коллективному разуму. Партии — они умные. Их целых шесть. Решили — значит, так и будет.

— А если не подчинюсь?

— Исключим из оппозиции! А подпись все равно поставим. У нас ваши подписи еще от прошлых кампаний остались. Всей семьи подписи.

— Люся, нас собираются исключить из оппозиции!

Голос с балкона: «Наконец-то!!!»

— В общем, молодой человек, старые подписи мы у вас не забираем, а новые не поставим.

— Почему?

— Понимаете, 47 баллов из 100 — это как-то несерьезно. Наберете хотя бы 87 — приходите.

— Но 87 — у Кукушенко!

— … тогда и приходите.

— Но…

— … и до свидания, до свида…

— А… Да… Постучусь в соседнюю квартиру. Тук-тук…

Сдать 500 евро, набрать 100 баллов. Оппозиция озвучила условия для единого кандидата

Нет, разумеется, может быть и не так. Например, над дверями все-таки будут работающие звонки. И тогда вместо «тук-тук» вы услышите:

— Дзыннннь!

— Да. Кто там?

И далее — по тексту.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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Люди считают себя политиками в Беларуси тогда, когда они вообще ничего не умеют делать. Но раз в пять лет наступает пора выдвижения кандидата в президенты. В...
 
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