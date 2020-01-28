Лукашенко АПК: верните долги!

Во вторник 28 января Александр Лукашенко проводит совещание, на котором рассматриваются очередные предложения по исправлению ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области.

Лукашенко созвал совещание, чтобы проверить, как реализуются поручения, данные чиновникам в ноябре во время обсуждения аналогичного вопроса. Президент поинтересовался, как реализуются выработанные модели финансового оздоровления предприятий и какого результата стоит ждать от них.

Президент высказал мнение о том, что людей в Витебской области и в целом по стране следует заставлять работать.

«Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату. Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?», - спросил Лукашенко.

Лукашенко потребовал улучшить ситуацию и сделать работу агропромышленного комплекса Витебской области устойчивой, а также поинтересовался, смогли ли чиновники области разработать универсальные для страны меры для оздоровления отрасли. При этом президент подчеркнул, что списания долгов для предприятий АПК не будет.

«Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха», - подчеркнул он.

При этом президент также акцентировал внимание на модернизации, которая должна приносить результаты исходя из особенностей региона.

«Дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги», - отметил он.

Он также приказал разработать для предприятий АПК региона конкретные программы развития.

«Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно, растили детей, и чтобы вернуть долги», - потребовал глава государства.

Напомним, что Александр Лукашенко 27 августа, принимая с докладом первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника, просил чиновников рассказать о корректировке механизма оказания спонсорской помощи АПК, о котором ранее просило правительство. Обсуждение касалось спонсорства для 49 предприятий, которые находятся в тяжелой ситуации.

Фото: пресс-служба президента