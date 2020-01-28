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За день сумма штрафов выросла на 1755 рублей. Продолжаются суды над активистами

28.01.2020 22:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 января продолжились суды над активистами за участие в акциях против интеграции с Россией. Как отмечают правозащитники, за день сумма штрафов увеличилась на 1755 рублей и превысила 60 тысяч долларов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суд Минского района оштрафовал Илью Добротвора за участие в минской акции 20 декабря на 10 базовых величин (270 рублей).

Сергея Невдоха судили в Столине за участие в той же акции. Результат — штраф 30 базовых величин (810 рублей).

В Витебске Наталья Спиридонова оштрафована на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в декабрьском пикете на площади Победы. Кроме того, 27 января Наталью Спиридонову и Алеся Круткина доставили в РОВД Октябрьского района Витебска, их обвинили в расклеивании листовок, появившихся ранее в центре города. По словам Натальи, на них составили протоколы, после чего девушку освободили под подписку в связи с тем, что у нее на иждивении находится мать-инвалид. Круткина отправили в ИВС до суда. Назначенные на 28 января суды над активистами по этому делу были перенесены. В итоге Круткина везут на суд в Полоцк, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Суды над Григорием Костусевым и Вячеславом Сивчиком перенесены.

Напомним, 2020 год начался с массовых судов над участниками акций против интеграции с Россией, которые прошли в Минске и нескольких областных городах в декабре. Декабрьские акции против интеграции не были согласованы с городскими властями, как того требует закон, поэтому всех участников судят по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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28 января продолжились суды над активистами за участие в акциях против интеграции с Россией.
 
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