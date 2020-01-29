На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Участок расположен в уже существующей застройке, практически в центре деревни. Через дорогу от него есть небольшая зеленая зона и даже озеро. В базе Realt.by на продажу представлено всего 15 объектов в д. Лесковка : от $32,5 тысяч за 2/3 дома до $260 тысяч за двухквартирный сблокированный жилой дом общей площадью 320 кв.м. Поэтому стоит ожидать, что интерес к выставленному участку в этом населенном пункте будет достаточно высоким.