На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

На аукцион по продаже земельных участков, который состоится 25 февраля, выставлено 39 лотов. На этот раз лоты представлены по всем направлениям Минского района, есть земельные наделы в Хатежино, Лесковке, Заславле, Колодищах и многих других. Участки по самым популярным направлениям — в нашем обзоре.
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Лот №1 — д. Дроздово, Боровлянский с/с — 80.000 рублей
Самый дорогой лот аукциона 25 февраля представлен под номером 1. За стартовые 80 тысяч рублей предлагается купить земельный участок общей площадью 15 соток в д.Дроздово Боровлянского с/с. Из коммуникаций есть газ и электричество. Подъездные пути хорошие.
Участок расположен в уже существующей коттеджной застройке, не слишком плотной. С одной стороны от коттеджного поселка лес, с другой стороны — посевные поля. Есть и совсем неприятно соседство — комплекс по производству моющих и дезинфицирующих средств промышленного назначения и технических жидкостей, принадлежащий СООО «М-Стандарт». Проще говоря, это химзавод. Из хороших новостей — до Минска рукой подать, всего около 2-3 километров.
Лот №2 — д. Лесковка, Боровлянский с/с — 60.000 рублей
Следующий по цене лот представлен также в Боровянском с/с, в популярной в последнее время деревне Лесковка. За стартовые 60 тысяч рублей предлагается купить земельный надел общей площадью 13,25 соток. Из коммуникаций есть электричество, газ, водопровод. Подъездные пути хорошие.
Лот №7 — аг. Колодищи, Колодищанский с/с — 39.000 рублей
В Колодищах на торги выставлено всего 2 лота, один из которых расположен по соседству с биологическим заказником Глебковка. Земельный надел общей площадью 15,27 соток оценен в стартовые 39 тысяч рублей. Из коммуникаций — электричество и газ.
Участки в Колодищах в последнее время существенно выросли в цене. Лот №7 расположен на ул. Криштальной. Через дорогу от него — лес. Подъездные пути хорошие, как раз недавно заасфальтировали ул. Энтузиастов.
Лот №8 — аг. Колодищи, Колодищанский с/с — 32.000 рублей
Этот участок находится в другой части агрогородка, по ул. Узлесной. Неподалеку расположена железная дорога. Надел общей площадью 10,73 сотки выставлен на торги за стартовые 32 тысячи. Из коммуникаций есть электричество, газ, водопровод.
Буквально через дорогу от предложенного участка — ЖК «Волмянский шлях». Здесь есть детская площадка, рядом расположен магазин, детский сад. Местные жители говорят, что добраться до Минска отсюда несложно, но только в те часы, когда открыт железнодорожный переезд.
Лот №32 — аг. Хатежино, Хатежинский с/с — 35.000 рублей
Участок общей площадью 14,24 сотки расположен в агрогородке Хатежино на ул. Подгорная в уже существующей коттеджной застройке. Недалеко от участка есть небольшое озеро, зеленая зона. Из коммуникаций не указано ничего.
Подъездные пути относительно хорошие. Стартовая цена лота — 35 тысяч рублей.
Лот №33 — аг. Хатежино, Хатежинский с/с — 35 тысяч рублей
Земельный надел общей площадью 12,85 соток расположен в агрогородке Хатежино в пер. Новом. Коммуникаций, как и в предыдущем лоте, нет. Стартовая цена также 35 тысяч рублей.
Подъездные пути хорошие, гравийка. Но сам участок расположен просто в поле.