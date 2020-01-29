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На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

29.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На аукцион по продаже земельных участков, который состоится 25 февраля, выставлено 39 лотов. На этот раз лоты представлены по всем направлениям Минского района, есть земельные наделы в Хатежино, Лесковке, Заславле, Колодищах и многих других. Участки по самым популярным направлениям — в нашем обзоре.

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Все объекты на карте

Лот №1 — д. Дроздово, Боровлянский с/с — 80.000 рублей

Самый дорогой лот аукциона 25 февраля представлен под номером 1. За стартовые 80 тысяч рублей предлагается купить земельный участок общей площадью 15 соток в д.Дроздово Боровлянского с/с. Из коммуникаций есть газ и электричество. Подъездные пути хорошие. 

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Участок расположен в уже существующей коттеджной застройке, не слишком плотной. С одной стороны от коттеджного поселка лес, с другой стороны — посевные поля. Есть и совсем неприятно соседство — комплекс по производству моющих и дезинфицирующих средств промышленного назначения и технических жидкостей, принадлежащий СООО «М-Стандарт». Проще говоря, это химзавод. Из хороших новостей — до Минска рукой подать, всего около 2-3 километров.

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Лот №2 — д. Лесковка, Боровлянский с/с — 60.000 рублей

Следующий по цене лот представлен также в Боровянском с/с, в популярной в последнее время деревне Лесковка. За стартовые 60 тысяч рублей предлагается купить земельный надел общей площадью 13,25 соток. Из коммуникаций есть электричество, газ, водопровод. Подъездные пути хорошие.

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Участок расположен в уже существующей застройке, практически в центре деревни. Через дорогу от него есть небольшая зеленая зона и даже озеро. В базе Realt.by на продажу представлено всего 15 объектов в д. Лесковка: от $32,5 тысяч за 2/3 дома до $260 тысяч за двухквартирный сблокированный жилой дом общей площадью 320 кв.м. Поэтому стоит ожидать, что интерес к выставленному участку в этом населенном пункте будет достаточно высоким.

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Лот №7 — аг. Колодищи, Колодищанский с/с — 39.000 рублей

В Колодищах на торги выставлено всего 2 лота, один из которых расположен по соседству с биологическим заказником Глебковка. Земельный надел общей площадью 15,27 соток оценен в стартовые 39 тысяч рублей. Из коммуникаций — электричество и газ. 

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Участки в Колодищах в последнее время существенно выросли в цене. Лот №7 расположен на ул. Криштальной. Через дорогу от него — лес. Подъездные пути хорошие, как раз недавно заасфальтировали ул. Энтузиастов.

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Лот №8 — аг. Колодищи, Колодищанский с/с — 32.000 рублей

Этот участок находится в другой части агрогородка, по ул. Узлесной. Неподалеку расположена железная дорога. Надел общей площадью 10,73 сотки выставлен на торги за стартовые 32 тысячи. Из коммуникаций есть электричество, газ, водопровод. 

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Буквально через дорогу от предложенного участка — ЖК «Волмянский шлях». Здесь есть детская площадка, рядом расположен магазин, детский сад. Местные жители говорят, что добраться до Минска отсюда несложно, но только в те часы, когда открыт железнодорожный переезд.

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Лот №32 — аг. Хатежино, Хатежинский с/с — 35.000 рублей

Участок общей площадью 14,24 сотки расположен в агрогородке Хатежино на ул. Подгорная в уже существующей коттеджной застройке. Недалеко от участка есть небольшое озеро, зеленая зона. Из коммуникаций не указано ничего.

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Подъездные пути относительно хорошие. Стартовая цена лота — 35 тысяч рублей.

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Лот №33 — аг. Хатежино, Хатежинский с/с — 35 тысяч рублей

Земельный надел общей площадью 12,85 соток расположен в агрогородке Хатежино в пер. Новом. Коммуникаций, как и в предыдущем лоте, нет. Стартовая цена также 35 тысяч рублей.

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино

Подъездные пути хорошие, гравийка. Но сам участок расположен просто в поле. 

На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
На земельный аукцион выставили 39 участков: есть лоты в Колодищах, Лесковке и Хатежино
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На аукцион по продаже земельных участков, который состоится 25 февраля, выставлено 39 лотов. На этот раз лоты представлены по всем направлениям Минского района, есть...
 
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