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Как в «Великом камне» под Минском готовятся встретить после каникул 400 сотрудников из Китая

29.01.2020 00:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В индустриальном парке «Великий камень» работают около 500 китайцев. 400 из них уехали на каникулы в Китай. Их возвращение ждут в начале февраля. Что делают в парке, чтобы не допустить вспышки каранавируса? Радыё «Свабода» поговорило с заместителем генерального директора индустриального парка Кириллом Коротеевым.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В начале февраля, в 10-х числах, планируется массовое возвращение китайских граждан. Но не будет такого, что в один день приедут 400 китайцев. Ситуация под контролем, — утверждает Кирилл Коротеев.

По его словам, некоторым сотрудникам продлят отдых — и они приедут из Китая позже. Те, кто вернется в Беларусь, две недели не будут выходить из своих комнат — это время инкубационного периода каранавируса.

Большинство работников парка — строители. Сейчас китайцев замещают белорусскими субподрядчиками, чтобы не замедлять строительство и не отставать от сроков.

По словам Кирилла Коротеева, среди прочих мер профилактики — более интенсивная и частая санитарная обработка. Чаще моют полы, закупают больше специальных химических средств.

На входах поставят тепловизоры.

— У нас единственный строительный городок, поэтому это контролировать проще. Мы делаем весь спектр мер для профилактики. Паники однозначно нет, — сказал Кирилл Коротеев.

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В индустриальном парке «Великий камень» работают около 500 китайцев. 400 из них уехали на каникулы в Китай. Их возвращение ждут в начале февраля.
 
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