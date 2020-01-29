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На «Нафтане» уже перерабатывают норвежскую нефть
29.01.2020 08:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новополоцком заводе «Нафтан» начали переработку норвежской нефти,
Напомним,
— Начался технологический процесс, мы приступили к переработке. Уже пришел второй состав, ожидаем третий. Нефть прошла входной контроль. Он подтвердил, что содержание серы в нефти Johan Sverdrup меньше, чем в российском сырье Urals. Наша задача — все организовать на системной основе. Мы отслеживаем все новые возможности, которые появляются на рынке, будем анализировать, выбирать оптимальные варианты, — говорит генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов.
В течение двух недель на «Нафтан» должно поступить 86 тысяч тонн норвежской нефти. Доставка ее до НПЗ осуществляется по железной дороге.
Видео: телеканал «Витебск»
Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Лукашенко
В прошлом году Беларусь импортировала из России 17,6 млн тонн нефти.
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Нефть прошла входной контроль. Он подтвердил, что содержание серы в нефти Johan Sverdrup меньше, чем в российском сырье Urals.
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