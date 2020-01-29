На «Нафтане» уже перерабатывают норвежскую нефть

Источник материала: Tut.by

На новополоцком заводе «Нафтан» начали переработку норвежской нефти, сообщает «Вестник «Нафтана».





Напомним, первую партию норвежской нефти с месторождения Йохан Свердруп (Johan Sverdrup) на «Нафтане» встретили утром 26 января. Вскоре на нефтехимическом комплексе приступили к ее переработке.

— Начался технологический процесс, мы приступили к переработке. Уже пришел второй состав, ожидаем третий. Нефть прошла входной контроль. Он подтвердил, что содержание серы в нефти Johan Sverdrup меньше, чем в российском сырье Urals. Наша задача — все организовать на системной основе. Мы отслеживаем все новые возможности, которые появляются на рынке, будем анализировать, выбирать оптимальные варианты, — говорит генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов.

В течение двух недель на «Нафтан» должно поступить 86 тысяч тонн норвежской нефти. Доставка ее до НПЗ осуществляется по железной дороге.

Видео: телеканал «Витебск»

Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Лукашенко заявил , что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30−40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину.

В прошлом году Беларусь импортировала из России 17,6 млн тонн нефти.