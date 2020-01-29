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«Если деревья вырубят, мы здесь задохнёмся!» Конфликт в Колодищах, где хотят построить "высотки" на месте леса
29.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно Минский райисполком
Разработкой нового генерального плана территории занимались в УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА", заказчиком выступил Минский районный исполнительный комитет.
На презентации генплана главный архитектор Дарья Мороз сообщила, что площадь жилой зоны Колодищ сегодня составляет 1924,8 га, но совсем скоро она увеличится на 318,5 га. Прирастет деревня за счет жилого комплекса «Зеленая Гавань» компании «А-100 Девелопмент» и гольф-клуба. Кроме того, проектировщик предлагает освоить новый участок на севере поселка за Военным городком. К 2025 году там должна появиться многоквартирная застройка. Еще одна смешанная застройка намечается вдоль улицы Короткевича на так называемых «землях запаса Минского района» (так они
«Вообще-то тут лес и два водоема»
На территории, которую райисполком планирует присоединить к Колодищам, находится густой лес. Его видно со спутников и с земли.
— На общественном обсуждении от чиновников прозвучало, что тут никакого леса нет. Кажется, что составители генплана просто не приезжали в Колодищи и не видели, что на этой территории расположено. А растет здесь полноценный лес возрастом около 50 лет с полностью сформировавшимся биоценозом, на территории расположены 2 природных водоема (один из них площадью 700 кв метров), водоохранные, санитарные и иные зоны, которые и вовсе не учтены при разработке генерального плана, - рассказывают местные жители.
— Генпланом предлагается вырубить всю эту красоту. Мы не можем с этим согласиться. Территория, которую власти предлагают для вырубки, примыкает к биологическому заказнику «Глебковка», который создали в 2001 году с целью сохранения уникальных природных комплексов в естественном состоянии. В заказнике растут 14 видов растений, которые занесены в «Красную книгу», гнездится «краснокнижная» пустельга. Лес, который могут пустить под застройку, это логическое продолжение заказника, - делятся местные жители.
Строить будут на месте свалки ТБО и скотомогильника?
За лесом находится огромная свалка ТБО и скотомогильник, рассказывают активисты. Строить планируют многоквартирное жилье вблизи этих мест или рядом.
- Но ведь никто не делал даже экологическую оценку этих земель. В ходе общественного обсуждения генплана мы неоднократно просили предоставить экологическую информацию, но на данный момент нас с ней никто так и не ознакомил, - рассказывает один из активистов.
Сажать, чтобы срубить?
Как таковых благоустроенных озелененных зон на сегодняшний день в Колодищах нет. Когда проводилось расширение центральной дороги, строительство АЗС других объектов в Колодищах, то по
— Не прошло и года, как власти передумали и решили, что местным жителям не нужна «рекреационная зона». Теперь они хотят закопать под бульдозер эти саженцы, стоимость которых, по оценкам экспертов, может доходить до 250.000 рублей. Чьи средства будут закопаны - государственные или жителей Колодищ, покупающих участки и платящих налоги? И кто за это ответит? - задаются вопросом жители.
«Лес нам служит буфером от дурных запахов»
Вблизи от проектируемых на генплане жилых кварталов также находится действующая молочно-товарная ферма «Старина» мощностью более 1100 голов крупного рогатого скота. Неприятные запахи от стоков, которые сливаются прямо в лес, по словам местных, распространяются порой на расстояние более 2 км.
— Лес нам служит буфером от дурных запахов. Порой даже с ним нечем дышать, а как быть, если леса не будет? - задается вопросом местная жительница. – Видимо, придется задохнуться. У меня складывается впечатление, что генплан не имеет привязки ни к местности, ни к санитарным и охранным нормам, - рассказывает один из активистов
Примечательно, что УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА" перед разработкой генплана проводило
Учитывая все приведенные аргументы, местные жители настаивают на том, чтобы «земли запаса Минского района» не включали в черту Колодищанского сельсовета.
— Уничтожение такого большого лесного массива приведет к ухудшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, станет примером нерационального использования вовсе не бесконечных природных ресурсов, поэтому мы, жители, предлагаем отдать эти «земли запаса Минского района» Боровлянскому лесхозу для организации ландшафтно-рекреационных территорий, которые уже отчасти созданы благодаря компенсационным посадкам, - делятся местные жители.
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«Если деревья вырубят, мы здесь задохнёмся!» Конфликт в Колодищах, где хотят построить "высотки" на месте леса
Недавно Минский райисполком презентовал новый генеральный план агрогородка Колодищи. Обсуждение выдалось жарким. Местные жители возмутились планами властей...
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