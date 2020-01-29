«Вообще-то тут лес и два водоема»

На территории, которую райисполком планирует присоединить к Колодищам, находится густой лес. Его видно со спутников и с земли.

— На общественном обсуждении от чиновников прозвучало, что тут никакого леса нет. Кажется, что составители генплана просто не приезжали в Колодищи и не видели, что на этой территории расположено. А растет здесь полноценный лес возрастом около 50 лет с полностью сформировавшимся биоценозом, на территории расположены 2 природных водоема (один из них площадью 700 кв метров), водоохранные, санитарные и иные зоны, которые и вовсе не учтены при разработке генерального плана, - рассказывают местные жители.