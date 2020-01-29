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Главы правительств ЕАЭС 31 января рассмотрят предложение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров

29.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Главы правительств ЕАЭС 31 января рассмотрят предложение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров

Главы правительств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета рассмотрят предложение, по которому порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов планируется снизить до 100 евро с 1 июля 2020 года, до 50 евро с 1 января 2021 года и до 20 с 1 января 2022 года. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отмечает руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в интервью «Российской газете», количество облагаемых пошлинами посылок в 2019 году выросло в пять раз.

Отмечается, что свыше 95% всех перемещаемых международных почтовых отправлений в рамках интернет-торговли находятся в сегменте от 20 евро и ниже.

Ранее сообщалось, что решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагало снижение в два этапа: до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 200 евро за посылку с 1 января 2020 года.

https://www.belta.by

 
 
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Главы правительств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета рассмотрят предложение,...
 
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