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Главы правительств ЕАЭС 31 января рассмотрят предложение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров
29.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Главы правительств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета рассмотрят предложение, по которому порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Как отмечает руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин в интервью
Отмечается, что свыше 95% всех перемещаемых международных почтовых отправлений в рамках интернет-торговли находятся в сегменте от 20 евро и ниже.
Ранее сообщалось, что решение о постепенном
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Главы правительств ЕАЭС 31 января рассмотрят предложение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров
Главы правительств государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета рассмотрят предложение,...
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