Как купить токенизированные активы и сколько на них можно заработать? Рассказываем в карточках

Источник материала: Tut.by

Один из главных результатов принятия знаменитого декрета № 8, дающий новые возможности всем гражданам, а не только самим «айтишникам», — право легально совершать операции с криптовалютами и другими цифровыми активами. Особенно приятно, что прибыль от таких операций не облагается налогами. Неудивительно, что в ПВТ оперативно появились первые площадки, предлагающие белорусам такую возможность. Одна из них — недавно запустившаяся платформа finstore.by — торгует токенами белорусских компаний. На ее примере мы разобрались, как работают подобные сервисы, какие возможности дают и сколько с их помощью можно заработать.

Что это за токенизированные активы? Токен — это биткоин? Нет. Токен это не обязательно криптовалюта, в случае с finstore.by это похоже на облигацию или банковский вклад. Он подтверждает право пользователя на получение дохода по вложенным средствам. Создается он так: компания выпускает какое-то число токенов с ограниченным сроком действия и фиксированной доходностью. Все детали по токенам прописываются в «белую бумагу» (документ, где указаны цели сбора денег, полный список обязательств компании и много другой полезной информации). С этого момента любой может приобрести криптоактивы компании, а предприятие — получить деньги на реализацию своих проектов. Пока что выпускать криптоактивы могут только белорусские компании, однако уже идут переговоры с зарубежными игроками, и в ближайшее время возможность инвестировать в зарубежные предприятия тоже может появиться. Беларусь стала одной из первых стран в мире, которые комплексно урегулировали обращение токенов. В декрете №8, в частности, прописаны правила по работе с токенами и закреплены права их владельцев. Работа торгующих токенами площадок регулируется и контролируется государством.

И какова доходность? Сейчас на finstore.by есть четыре варианта токенов от трех белорусских компаний. Доходность токенов в евро — 5,15% годовых на три года. В российских рублях — 9% годовых на три года. В долларах можно вложиться под 6% годовых на три года или под 5,5% годовых на 5 лет. Предприятия могут выпускать токены в привязке к любой валюте — ограничений в этом плане нет. Доход пользователь, естественно, получает в той же валюте, в которой инвестирует.

Неплохо. Может, и налог с этого дохода платить не придется? Пока нет. В пункте 3.1 Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» сказано, что доходы по токенам не облагаются налогами до 1 января 2023 года.

А какие комиссии на платформах? На чем они зарабатывают? Finstore.by не взимает никакой платы с инвесторов за совершение операций с токенами. При этом при использовании банковских карт для ввода или вывода денежных средств с платформы банки могут устанавливать свои комиссионные вознаграждения за совершение операций. Примеры: через банковскую карту банка БелВЭБ — 0,36%;

через карту других банков (только Visa) — 0,36%;

через счет в банке БелВЭБ — 10 белорусских копеек. Сама площадка зарабатывает, забирая комиссию у эмитента токенов, — то есть, у компаний, которые размещают у нее свои активы.

Кто гарантирует сохранность моих денег, если компания, чьи активы я купил, обанкротится? А если площадка закроется? Сами токены не обеспечиваются государством, как, например, вклады. Если компания признается банкротом, то, согласно Гражданскому кодексу, владелец токенов будет четвертым в очереди на возврат инвестиций после выполнения обязательств перед государством, банками и сотрудниками компании-эмитента. Даже если платформа перестанет функционировать, обязательства заказчиков перед инвесторами сохраняют полную силу. Информация о владельцах токенов и всех совершенных операциях хранится в системе блокчейн Национального банка Беларуси. Компания, выпустившая токены, согласно все тому же декрету № 8, обязана выплатить вложенные средства с начислением доходов по ним вне зависимости от функционирования платформы.

Хочу попробовать инвестировать в токены. Я могу прийти с небольшой суммой? А с большой? Сейчас стоимость 1 токена на площадке finstore.by в среднем составляет приблизительно 100 долларов — это и есть минимальная сумма для начала инвестирования на площадке. Если же вложение превысит 1000 базовых величин (сейчас это 27 тысяч рублей), надо заполнить несколько дополнительных полей в анкете, указав свое место работы. Сделано это для соблюдения законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

Какие документы мне нужны, чтобы купить токены? Паспорт гражданина Республики Беларусь или вид на жительство в Республике Беларусь. Изображение документов нужно будет загрузить на платформу (все делается онлайн), а далее они отправятся на верификацию.

А я могу стать инвестором, если сейчас живу не в Беларуси? Если вы гражданин Беларуси, то место жительства значения не имеет. Если нет — придется немного подождать. Возможность регистрации на платформе для иностранных граждан появится в первом квартале этого года.

Предложений с криптоактивами много, может, лучше к зарубежным площадкам присмотреться? Finstore — онлайн-платформа банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ». Оператор платформы — ООО «ДФС». Это одна из компаний холдинга и резидент Парка высоких технологий (ПВТ). Она действует в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» и находится в сфере регулирования Администрации ПВТ. Для наших граждан привычнее, когда все происходит «дома»: под надзором национального регулятора, в рамках нашего законодательства и с одним из системнозначимых банков Беларуси. Все детали прописаны в белорусском законодательсвте, и решение потенциальных вопросов будет происходить на его основании, а это удобнее.

Как у вас все устроено и проходит ли платформа проверки на безопасность? В Беларуси для криптоплатформ установлены строгие требования к правилам осуществления деятельности и информационной безопасности, соблюдение которых подлежит регулярному внешнему аудиту. К примеру, finstore.by успешно прошла аудит международной компании Ernst&Young на соответствие требованиям Парка высоких технологий, предъявляемых к операторам криптоплатформ. А еще проверку информационных систем со стороны компании «Софтклуб», который показал, что существующее программно-аппаратное решение обеспечивает установленный уровень защиты и целостности данных.

Если я решу вывести деньги раньше срока размещения — это возможно? Да. Но срок досрочного возврата инвестиций для каждого эмитента свой и прописан в «белой бумаге». Это так называемая оферта — обязательство компании выкупить выпущенные ею токены. К примеру, торгующиеся на finstore.by токены компани «Белвест» можно будет «погасить» 1 ноября 2020 года. Во втором квартале этого года появится еще одна возможность — выставить приобретенные токены на продажу на вторичном рынке.

Компании, чьи токены предлагают, в принципе солидные. Но я бы все-таки хотел посмотреть их отчетность — это возможно? И проверяете ли вы их сами? Эмитенты токенов должны соответствовать требованиям, установленным Парком высоких технологий, а также соответствовать критериям платформы по финансовой и бухгалтерской отчетности. Сами компании по итогам года будут публиковать расширенную отчетность на своих сайтах и на площадках. Все представленные в finstore.by компании — давние партнеры Банка БелВЭБ и имеют репутацию платежеспособных заемщиков, в том числе по выпуску корпоративных облигаций.

А если у меня эти токены украдут? Говорят, киберпреступность растет… Безопасность платформе обеспечивает ее закрытый характер. С нее невозможно вывести токены на внешний носитель (так называемый «холодный кошелек»), перевести на другую биржу или себе на другой виртуальный кошелек. Вывести деньги с платформы владелец активов может только после проверки и одобрения системой и специалистом по безопасности.

Теперь совсем печальный вариант развития событий. Если со мной что-то случится, наследникам этот актив достанется? Платформы предоставляют наследникам доступ к активам после того, как они продемонстрируют нотариально удостоверенное свидетельство о праве на наследство.

Много белорусов уже вложилось в токены? Какая самая большая инвестированная одним человеком сумма? За три месяца работы платформы зарегистрировано более 900 инвесторов, сумма собранных средств превысила 1 миллион долларов. Самый большой чек был выдан на более чем 150 тысяч долларов.

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