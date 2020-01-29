|
«Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас». Лукашенко написал Си Цзиньпину
29.01.2020 13:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко направил послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
— Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим. Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием, — говорится в послании.
В письме Александр Лукашенко указал, что Беларусь отправляет в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и медикаментами.
— Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая! — подчеркнул он.
Напомним, накануне стало известно, что 29 января в Китай вылетит самолет из Беларуси
Как Беларусь помогала Китаю
Ранее Китай получал от Беларуси
В 2001 году Китай получил от Беларуси 20 тысяч долларов для ликвидации последствий снежного бурана.
В 2008 году в качестве помощи пострадавшим от Сычуаньского землетрясения были отправлены палатки и теплые одеяла — на сумму около 245 тысяч долларов.
Также Китай в 2010 году получил от Беларуси в качестве гуманитарной помощи еще один денежный чек на сумму 1 миллион долларов на преодоление последствий землетрясения в провинции Цинхай. Интересно, что в этом же году Китай выделил Беларуси безвозмездную помощь на сумму около 8,8 миллиона долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси, - говорится в послании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)