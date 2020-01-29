«Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас». Лукашенко написал Си Цзиньпину

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко направил послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Самолет «Ил-76 МД» Министерства обороны вечером 28 января в Мачулищах готовится принять на борт гуманитарную помощь для Китая. Фото: Министерство обороны Беларуси

— Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим. Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием, — говорится в послании.

В письме Александр Лукашенко указал, что Беларусь отправляет в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и медикаментами.

— Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая! — подчеркнул он.

Напомним, накануне стало известно, что 29 января в Китай вылетит самолет из Беларуси с гуманитарным грузом — лекарствами, масками, халатами, перчатками, средствами дезинфекции и так далее. Также не исключено, что в Китай могут отправиться и белорусские медики.

Как Беларусь помогала Китаю

Ранее Китай получал от Беларуси гуманитарную помощь трижды, и один раз — финансовую. В 1998 году Беларусь направила в страну, пострадавшую от обильных паводков, которые унесли жизни 4 тысяч человек, гуманитарную помощь — продовольствие и медикаменты на сумму около 190 тысяч долларов. Примечательно, что на доставку этого гуманитарного груза потребовалось 220 тысяч долларов.

В 2001 году Китай получил от Беларуси 20 тысяч долларов для ликвидации последствий снежного бурана.

В 2008 году в качестве помощи пострадавшим от Сычуаньского землетрясения были отправлены палатки и теплые одеяла — на сумму около 245 тысяч долларов.

Также Китай в 2010 году получил от Беларуси в качестве гуманитарной помощи еще один денежный чек на сумму 1 миллион долларов на преодоление последствий землетрясения в провинции Цинхай. Интересно, что в этом же году Китай выделил Беларуси безвозмездную помощь на сумму около 8,8 миллиона долларов.