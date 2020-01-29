В Гродно открывают первый в городе бизнес-инкубатор

Источник материала: Ивьевский край

С 30 января 2020 года на улице Мостовой, 37 (здание Приорбанка) в Гродно начинает свою работу первый бизнес-инкубатор города. Открытие состоится в 10.30.

Сегодня в Беларуси действует 26 бизнес-инкубаторов, и работа в этом направлении не прекращается. Все они являются инфраструктурой для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Бизнес-инкубатор – это организация, которая занимается поддержкой и помощью начинающим предпринимателям на этапах развития и становления, начиная от представления на определенных условиях специально оборудованных помещений и заканчивая поддержкой и продвижением различных проектов на всех этапах от создания идеи до ее реализации и монетизации.

Деятельность бизнес-инкубатора направлена на взаимодействие бизнесмена и бизнес-инкубатора и выгодна обеим сторонам. Предприниматели получают ценнейшую информацию, круг полезных знакомств и прочие ресурсы. Бизнес-инкубаторы наращивают собственную сеть из единомышленников, людей из разных сфер (финансовая, юридическая, информационная, техническая), но при этом из одного направления (все они, так или иначе, работают над одной темой, спецификой).

Помимо прочего, это выгодно государству. Во-первых, благодаря бизнес-инкубаторам людей, занимающихся собственным делом, становится больше. А это в свою очередь ведет к росту экономики государства, в котором они живут. Создаются новые рабочие места, а государство и его жители могут пользоваться благами, которые производят стартапы, ноу-хау акселераторы и инновационные лаборатории.

Инкубаторы малого бизнеса помогают стартаперам и «новичкам бизнеса» в первые годы развития их дела. Консультации экспертов, обучение маркетингу, продажам, рекламе и т.д., даже аренда офисов и некоторая финансовая поддержка – со всем этим могут вам помочь бизнес-инкубаторы.