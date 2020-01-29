Новая схема выплат и право использовать досрочно: что нужно знать о семейном капитале?

Источник материала: Полесская правда



Программа семейного капитала действует с 2015 года. За это время, по данным на 1 октября 2019 года, было открыто 74 164 депозитных счета на общую сумму 741,64 млн долларов.

Семейный капитал – форма государственной поддержки семей, которые воспитывают детей. Суть программы в том, что при рождении или усыновлении третьего или последующих малышей родители получают от государства материальную помощь. В Беларуси такая господдержка была утверждена 1 января 2015 года. С этого времени многодетные граждане республики смогли получать на специальные депозитные счета по 10 тысяч долларов. Эта сумма учитывается в валюте и ежегодно индексируется на уровень инфляции доллара. Воспользоваться деньгами можно только после достижения ребенком 18-летнего возраста. Ими можно оплатить услуги образования, здравоохранения, улучшить жилищные условия или направить на формирование дополнительной пенсии матери.

Раньше установленного срока семейный капитал также можно было использовать, но только в случае форс-мажора – если одному из членов семьи требуется сложная медицинская помощь.

Новшества 2020 года

С 1 января 2020 года Президент Беларуси продлил программу семейного капитала еще на 5 лет. С этого же времени изменилась и сумма выплат. Теперь многодетные родители при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей получат 22,5 тысячи рублей. То есть начисляться семейный капитал будет только в национальной валюте. При этом установленная базовая сумма каждый год будет индексироваться с учетом роста потребительских цен. Таким образом, за 18 лет хранения на депозите семейный капитал может вырасти примерно на 3 тысячи долларов.

Немаловажно и то, что деньги будут начисляться в размере, действующем на дату рождения или усыновления ребенка. Каждый год не позднее 31 января новый размер выплат будет размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Если пополнение в семействе произошло до конца 2019 года, то размер семейного капитала будет рассчитываться по старой схеме и составит 10 тысяч долларов, несмотря на то, что родители могли подать соответствующие заявление после 1 января 2020 года.

Как получить семейный капитал и кто на него может рассчитывать

Право на семейный капитал имеет каждая белорусская семья, в которой родился третий либо последующие малыши. Заметим, что получить такую выплату можно только один раз. Если вы воспользовались подобной возможностью по программе 2015 – 2019 годов, то действие нового указа на вас распространяться не будет.

За назначением семейного капитала следует обратиться в местные исполнительные органы власти (по месту жительства или по месту фактического пребывания). Важно помнить, что подать необходимые документы можно лишь в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если вы не успели сделать это вовремя, то местные органы власти могут продлить срок, но только в случае, если задержка произошла по уважительной причине.

Список необходимых документов:

заявление; паспорт гражданина Республики Беларусь, который имеет право на назначение семейного капитала; свидетельство о рождении всех несовершеннолетних детей семьи; свидетельство о браке и документ, удостоверяющий личность супруга (если семья полная); свидетельство о смерти супруга, копию решения суда о расторжении брака, свидетельство о расторжении брака, паспорт, в котором нет отметки о регистрации брака (если семья неполная); копия решения суда об усыновлении ребенка (для усыновителей).

Для справки:

Весь семейный капитал и накопленные за годы размещения в банке проценты перейти по наследству не могут.

Семейный капитал не облагается подоходным налогом.

Если в течение трех лет (после истечения 18-летнего срока) семья не воспользуется назначенными по программе выплатами или в течение 5 лет после подачи заявления об использовании средств не распорядится ими, то семейный капитал вернется в республиканский бюджет.

Воспользоваться досрочно

С 1 января 2020 года семейным капиталом можно распорядиться, не дожидаясь 18-летия ребенка. Напомним, такая возможность существовала и раньше, но только в рамках оплаты медицинских услуг. Теперь же этот список расширился. Семейный капитал можно потратить также на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), а также на на обучение в государственных вузах и ссузах.

Право на досрочное использование средств имеют не только семьи, которые оформили семейный капитал после 1 января 2020 года, но и те, которым он был назначен по программе прошлых лет.

Какие документы нужны

С 1 января 2020 года внесены изменения в перечень документов, которые нужно предъявить в местных исполнительных и распорядительных органах для принятия решения о назначении семейного капитала и распоряжении этими средствами, в том числе досрочно.

Так, если хотите потратить деньги на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими, приготовьте:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копию решения (выписку из решения) о назначении семейного капитала;

справку о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – в случае состояния на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы);

свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного участка или государственный акт на право собственности на землю либо на право пожизненного наследуемого владения землей, копии документов, подтверждающих наличие согласованной проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию), – в случае строительства (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме;

договор создания объекта долевого строительства – в случае строительства (реконструкции) жилого помещения в порядке долевого участия в жилищном строительстве;

выписку из решения общего собрания организации застройщиков (собрания уполномоченных) о приеме гражданина в эту организацию – в случае строительства (реконструкции) жилого помещения в составе организации застройщиков;

предварительный договор приобретения жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

копию зарегистрированного договора купли-продажи жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

копию кредитного договора о предоставлении кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения – в случае погашения задолженности по кредитам, предоставленным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплаты процентов за пользование ими;

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, которые не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и др.), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, в отношении которого досрочно используется семейный капитал;

свидетельство о смерти либо справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния (далее – орган загса), содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

Если хотите вложить семейный капитал в получение высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования, то вам понадобятся:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного капитала;

копия договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;

справка о том, что гражданин является обучающимся;

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, в отношении которого заключен договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, в отношении которых заключен договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе, если они не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и другие), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, в отношении которого заключен договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе;

свидетельство о смерти либо справка органа загса, содержащая сведения из записи акта о смерти, копия решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

Если хотите получить платные услуги в учреждениях здравоохранения (предоставление иных медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканские формуляры; стоматологические услуги), приготовьте:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

решение или копию решения (выписку из решения) о назначении семейного капитала;

заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, с указанием медицинской услуги (далее – заключение ВКК);

документ, удостоверяющий личность, и (или) свидетельство о рождении члена семьи, нуждающегося в получении платных медицинских услуг по заключению ВКК;

документы, удостоверяющие личность, и (или) свидетельства о рождении, выписки из решений суда об усыновлении (удочерении), о восстановлении в родительских правах или иные документы, подтверждающие включение в состав семьи гражданина, не учтенного в ее составе при назначении семейного капитала (представляются на детей, нуждающихся в получении платных медицинских услуг по заключению ВКК, если они не были учтены в составе семьи при назначении семейного капитала);

документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о перемене имени, выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) и др.), – в случае изменения фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения совершеннолетнего члена семьи, обратившегося за досрочным распоряжением средствами семейного капитала, и (или) члена семьи, нуждающегося в получении платных медицинских услуг по заключению ВКК;

свидетельство о смерти либо справку органа загса, содержащую сведения из записи акта о смерти, копию решения суда об объявлении гражданина умершим, о признании его безвестно отсутствующим, копию решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий исключение из состава семьи гражданина, которому назначен семейный капитал, или невозможность его обращения, – в случае обращения совершеннолетнего члена семьи, не являющегося гражданином, которому назначен семейный капитал, или законного представителя несовершеннолетнего члена семьи, не относящегося к членам семьи.

Куда обращаться?

Для досрочного распоряжения средствами семейного капитала нужно обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы по месту назначения семейного капитала или по месту жительства (месту пребывания) и написать соответствующие заявление. Подать его может гражданин, которому назначен семейный капитал (в отношении любого члена семьи), а также другой член семьи, но только в определенных случаях:

1. Если гражданин, которому назначен семейный капитал, не учитывается в составе семьи при определении права на досрочное распоряжение средствами семейного капитала:

в связи со смертью, признанием безвестно отсутствующим, объявлением умершим;

в случае не проживания в семье в связи с расторжением брака до достижения младшим ребенком возраста 18 лет;

в случае совершения умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления против человека;

в случаях лишения его родительских прав, отобрания у него ребенка (детей) по решению суда, отмены усыновления (удочерения) ребенка (детей) – в отношении детей, воспитывавшихся в семье на день возникновения права на назначение семейного капитала и (или) родившихся (усыновленных, удочеренных) впоследствии;

2. Если обращение гражданина, которому назначен семейный капитал, невозможно в связи с объявлением розыска, признанием его недееспособным (ограниченно дееспособным), наличием заболевания, при котором он находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значение своих действий или руководить ими.

Сроки рассмотрения заявления

Заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала рассматривается местным исполнительным и распорядительным органом в течение 1 месяца со дня подачи.

После положительного ответа можно обращаться в любое подразделение ОАО «АСБ «Беларусбанк» (с копией принятого решения и соответствующими документами) для перечисления средств. Минимальный срок перечисления средств семейного капитала составляет 31 календарный день со дня обращения гражданина в финансовое учреждение (максимальный – 41 день).