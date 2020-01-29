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Цены на газ выросли в Беларуси

29.01.2020 12:50 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Решение о повышении предельных максимальных отпускных цен на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления на 4 % содержится в постановлении МАРТ, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, 1 тонна сжиженного газа марок СПБТ, ПТ, БТ при их реализации организациям в составе «Белтопгаза» на условиях «франко-отправления» составляет 416,75 руб. (до этого - 400,82 руб.).

С 29 января увеличена и отпускная цена на газ для заправки в баллоны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: теперь стоимость одной тонны составляет 439,27 руб. (ранее - 422,48 руб.).

Документ не распространяется на реализацию сжиженного газа для граждан и вступает в силу с 29 января.

 
 
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Решение о повышении предельных максимальных отпускных цен на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления на 4 % содержится в постановлении МАРТ,...
 
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