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Цены на газ выросли в Беларуси
29.01.2020 12:50 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Решение о повышении предельных максимальных отпускных цен на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления на 4 % содержится в постановлении МАРТ,
Согласно документу, 1 тонна сжиженного газа марок СПБТ, ПТ, БТ при их реализации организациям в составе «Белтопгаза» на условиях «франко-отправления» составляет 416,75 руб. (до этого - 400,82 руб.).
С 29 января увеличена и отпускная цена на газ для заправки в баллоны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: теперь стоимость одной тонны составляет 439,27 руб. (ранее - 422,48 руб.).
Документ не распространяется на реализацию сжиженного газа для граждан и вступает в силу с 29 января.
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Решение о повышении предельных максимальных отпускных цен на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления на 4 % содержится в постановлении МАРТ,...
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