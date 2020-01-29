ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Когда думают, что питание плохое, это влияет на настроение пациентов». Больница судится из-за фото макарон

29.01.2020 17:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Дзержинском районном суде продолжается рассмотрение дела по иску Дзержинской больницы к оппозиционеру Андрею Дмитриеву, в котором больница требует признать фотографии, продемонстрированные политиком, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию больницы. Андрей Дмитриев отказался пойти на мировое соглашение и признать ошибкой свое заявление.


Слева — обед в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске, справа — обед в Дзержинской районной больнице. Фото: Андрей Дмитриев

Напомним, Дзержинская районная больница подала в суд на одного из лидеров «Говори правду» Андрея Дмитриева и ЗАО «Столичное телевидение» за то, что он во время теледебатов в ноябре показал в кадре фотографии обедов в Дзержинской районной больнице и РНПЦ «Мать и дитя» в Минске, и возмутился тем, как кормят людей в регионе. Фотографии Дмитриеву предоставила жительница Дзержинска Марина. В больнице посчитали, что фото обеда, показанное политиком, портит репутацию больницы.

Во время предварительного заседания диетолог больницы Нелли Аракелян рассказала, что в больнице составляется «перспективное меню», которое утверждается два раза в год районным Центром гигиены, а на питание одного человека в день расходуется 3 рубля 70 копеек. Аракелян также пояснила, что блюдо в виде макарон с батоном могло быть подано на завтрак, но никак не на обед. И батон всегда дают с маслом, просто батона, как изображено на фотографии, быть не могло.

Обед же, по словам главврача больницы Владимира Губаша, всегда состоит из трех блюд: первого, второго с курятиной, мясом или рыбой, салата и компота. То есть то, что изображено на фотографии, показанной Дмитриевым, не могло быть обедом в Дзержинской районной больнице.

29 января во время первого дня основного заседания главврач больницы Владимир Губаш заявил, что готов заключить мировое соглашение при условии, что Дмитриев признает, что он ошибся и это была фотография не обеда, а завтрака в больнице. При этом от требования признать, что Дмитриев опорочил репутацию больницы, как ранее заявляли в учреждении, главврач отказался. Но Андрей Дмитриев отказался пойти на мировое соглашение.

Представители больницы в своем выступлении еще раз подчеркнули, что макароны пациенту могут быть выданы лишь на завтрак и обязательно с сыром или маслом. Юрист больницы также отметила, что когда потенциальные пациенты думают, что их будут плохо кормить в больнице, это влияет на их процесс выздоровления.

— Обязанностью ответчика является доказать, что на одном из снимков изображен обед в Дзержинской больнице, — заявила юрист больницы Елена Вакула. — Утверждения ответчика порочат деловую репутацию больницы. Учеными признан факт, что настроение пациентов оказывает существенное влияние на качество проводимого лечения. Пациенты нашей больницы ограничены в выборе учреждения здравоохранения, в частности, в силу территориальной принадлежности, и в случае оказания срочной медпомощи, люди неизбежно попадают в ситуации, когда они думают, что в питании [в больнице] будут ущемлены, питание организовано на низком уровне, а это влияет на настроение пациентов. Распространив не соответствующих действительности сведения о том, что обеды в Дзержинской больнице хуже, чем в Минске, ответчик указал на то, что работники нашего учреждения нечестно исполняют свой профессиональный долг в области организации питания, а следовательно, нарушают закон.

«У нас в пищевом блоке даже стоят цветы, скатерти»

Главврач больницы Владимир Губаш заявил, что репутация больницы от выступления Дмитриева не пострадала, пациенты по-прежнему оставляют хорошие отзывы.

— Мы сейчас проводим опрос людей, анкетирование, там есть раздел «питание». Жалоб не было, есть благодарности.

— То есть после выступления Дмитриева оттока пациентов не было? — уточнила адвокат Дмитриева Мария Колесова-Гудилина.

— Нет, не выписывались люди. И не может быть такого, питание у нас нормальное.

— А каким-то образом настроение пациентов изучается в вашей больнице?

— Изучается мнение пациентов о лечении, питании, отношении медперсонала. Чтобы провести то исследование, о котором вы говорите, нужны специалисты, целая кафедра. Если бы человек пришел в пятизвездочную гостиницу или в ободранный номер, то это разные вещи, влияющие на его эмоциональное состояние. Поэтому большое внимание мы уделяем материально-технической базе. У нас в пищевом блоке даже стоят цветы, скатерти, мебель постоянно меняется, — заявил главврач.

В суде также допросили свидетеля Марину Мокас, фотографии которой Дмитриев использовал в своем выступлении во время дебатов. Мокас рассказала, что с 1 по 15 апреля 2019 года она лежала в Дзержинской больнице в отделении гинекологии. После выписки она оставалась на больничном, болевые ощущения у нее не проходили, лучше ей не становилось и 24 апреля Андрей Дмитриев, с которым Мокас была знакома, помог ей попасть на консультацию в РНПЦ «Мать и дитя». Вечером того же дня девушка должна была лечь в РНПЦ, но ей стало плохо, а поскольку она была в Дзержинске, ее на «скорой» забрали в Дзержинскую больницу, где ее положили в двухместную палату отделения гинекологии.

— Снимок макарон был сделан 28 или 29 апреля. Я уже не помню, что это было — завтрак или что-то еще. Я сделала эти фото макарон, потому что записалась на прием к министру здравоохранения на 3 мая и помимо основных вопросов — меня не устроило лечение в Дзержинской больнице, я хотела показать ему, как нас кормят в больницах. Но 3 мая меня на машине Дзержинской больницы отвезли на РНПЦ «Мать и дитя», поскольку мое состояние ухудшалось. Публиковать фотографии я не собиралась, но когда в РНПЦ нам дали красную рыбу, я решила это сделать у себя в соцсетях. На прием к министру я не попала из-за того, что лежала в больнице. Плюс, тот министр ушел, и был назначен новый. В РНПЦ я была с 3 по 15 мая.

— В минской больнице вам давали макароны? — уточнила судья.

— Пустые, просто макароны, нам никогда не давали. Были макароны с курицей, с котлетой. Если рисовую кашу давали, то придачу еще кусок омлета или запеканку. Дмитриев меня не просил сфотографировать, как кормят, это была моя инициатива. Дмитриеву фотографии я не предоставляла, он взял их у меня на странице в соцсети. Я не раз слышала от пациентов, что питание в этой больнице ужасное, — рассказала свидетель.

Представители больницы с аргументами свидетеля не согласились. По словам главврача 29 апреля на завтрак в больнице давали макароны, сыр и масло.

— Но мне почему-то достались макароны без масла и сыра. В своем посте в соцсетях я не указывала, какой это был прием пищи, потому что не помню. Я лишь написала, что красную рыбу в Минске давали на обед, а про Дзержинск я просто написала «макароны и батон», — заявила Мокас.

Представители больницы заявили, что вызовут в суд свидетелей, которые лежали в больнице в то же время, что и Марина Мокас и «смогут кое-что прояснить».

В суде объявлен перерыв до 5 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В больнице посчитали, что фото якобы обеда, показанное политиком по СТВ, портит репутацию больницы.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главу «Витебскмясомолпрома», за которого коллектив три раза просил Лукашенко, отпустили из СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика