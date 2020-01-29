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Лукашенко уполномочил Румаса на переговоры по нефти с Казахстаном
29.01.2020 18:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Александр Лукашенко указом № 27 уполномочил правительство Беларуси на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь.
Беларусь Минск обсуждают поставки до 3,5 млн т нефти в год">обсуждает с Казахстаном возможность поставок нефтяного сырья еще с осени прошлого года. Минск интересовала не только поставка нефти, но и поставка продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут. Ранее речь шла закупке от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.
Темные нефтепродукты можно поставлять в Беларусь железнодорожным транспортом. Что касается нефти, то ее выгоднее всего транспортировать в Беларусь из Казахстана по «трубе».
Недавно Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Беларуси из Казахстана по нефтепроводу «Дружба».
На днях вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков сказал, что с российской стороной переговоров не было, передает
17 января глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев провел встречу с заместителем председателя концерна «Белнефтехим» Андреем Бунаковым. По информации Минэнерго Казахстана, стороны обсудили проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь, а также возможные объемы поставок. Как уточнили в ведомстве, проект соглашения на данный момент рассматривается государственными органами. Предполагается, что поставки начнутся после того, как документ вступит в силу.
30−31 января премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетит Казахстан. Он проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» и заседании Евразийского межправительственного совета.
Беларусь в прошлом году импортировала из России все 18 млн тонн нефти. На 2020 год у Минска и Москвы подписан индикативный баланс на поставку 24 млн тонн российской нефти. Однако с Нового года поставки российской нефти практически прекратились из-за спора по цене на сырье.
В январе НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке за счет своих запасов, партий белорусской, норвежской нефти и группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.
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Ранее Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь.
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