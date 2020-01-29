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Главу «Витебскмясомолпрома», за которого коллектив три раза просил Лукашенко, отпустили из СИЗО
29.01.2020 15:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральному директору ОАО «Витебскмясомолпром» Валерию Касперовичу, которого
Вместе с Валерием Касперовичем меру пресечения изменили также его бывшему заместителю Виктору Славецкому и руководителю частной компании «Витебскторг» Михаилу Славецкому. Все трое — фигуранты одного и того же уголовного дела.
За год, пока Касперович находился под арестом, коллектив «Витебскмясомолпрома» три раза просил президента вернуть им руководителя. В последний раз с такой просьбой люди обращались недавно, 20 января. К прежним аргументам добавился еще один — крайне важный: госэкспертиза заключила, что ущерба предприятию Касперович не нанес.
— Наверное, президент нас услышал! Мы очень рады, что наш директор уже не в следственном изоляторе, а дома, пусть и под домашним арестом. Весь коллектив просто воспрял духом! — говорят работники «Витебскмясомолпрома». — У нас теперь появилась большая надежда, что все испытания закончатся, и наш руководитель вернется на работу.
Что случилось. Кратко
Напомним, 28 января 2019 года в Витебске на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН
Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром»
Тогда работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).
«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.
Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.
30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.
Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.
После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу
13 ноября Могилевский областной суд
Суд постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя неразрешенным. Рассмотрение дела прекратили — до устранений препятствий. Касперовича и Славецких снова поместили в СИЗО.
В январе 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз —
В этот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерб предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль. Заключение выполнено на основании запроса в ГКСЭ защитника Касперовича — адвоката юридической консультации Ленинского района Минска Ольги Калины.
— За решеткой все это время, не имея возможности себя нормально защитить и в последующем оправдать, сидит грамотнейший самоотверженный руководитель, полностью преданный работе! Кроме того, уважаемый Александр Григорьевич, на стадии следствия еще имеются факты, которые являются основанием для освобождения из-под стражи нашего генерального директора до суда. Однако на них никто не обращает внимания. […] Просим вас, уважаемый, горячо любимый наш президент, дать поручение разобраться во всей этой ситуации и освободить людей из-под стражи, дав оценку действиям должностных лиц, по вине которых страдают невиновные, — написали в письме работники «Витебскмясомолпрома» и отправили вместе со своими подписями президенту, в Совет безопасности и оперативно-аналитический центр при президенте.
TUT.BY будет следить за развитием ситуации.
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Валерию Касперовичу, которого обвиняют в коррупции, изменили меру пресечения - на домашний арест. 28 января - ровно через год после задержания прямо в рабочем...
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