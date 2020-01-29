Главу «Витебскмясомолпрома», за которого коллектив три раза просил Лукашенко, отпустили из СИЗО

Источник материала: Tut.by

Генеральному директору ОАО «Витебскмясомолпром» Валерию Касперовичу, которого обвиняют в коррупции , изменили меру пресечения — на домашний арест. 28 января — ровно через год после задержания прямо в рабочем кабинете, он приехал из СИЗО домой. Об этом TUT.BY сообщили работники предприятия.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Вместе с Валерием Касперовичем меру пресечения изменили также его бывшему заместителю Виктору Славецкому и руководителю частной компании «Витебскторг» Михаилу Славецкому. Все трое — фигуранты одного и того же уголовного дела.

За год, пока Касперович находился под арестом, коллектив «Витебскмясомолпрома» три раза просил президента вернуть им руководителя. В последний раз с такой просьбой люди обращались недавно, 20 января. К прежним аргументам добавился еще один — крайне важный: госэкспертиза заключила, что ущерба предприятию Касперович не нанес.

— Наверное, президент нас услышал! Мы очень рады, что наш директор уже не в следственном изоляторе, а дома, пусть и под домашним арестом. Весь коллектив просто воспрял духом! — говорят работники «Витебскмясомолпрома». — У нас теперь появилась большая надежда, что все испытания закончатся, и наш руководитель вернется на работу.



Валерий Касперович. Фото: «Витебские вести»

Что случилось. Кратко

Напомним, 28 января 2019 года в Витебске на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для ареста стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.

Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. 4 апреля это письмо опубликовал TUT.BY.

Тогда работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).

«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.

Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.

30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.

Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.

После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача (он провел за решеткой более 4 лет, а 16 августа 2019 года окончательно оправдан судом ), работники «Витебскмясомолпрома» снова написали письмо президенту . В нем попросили разобраться, насколько оправдано содержание Валерия Касперовича под стражей. Письмо составили от имени коллектива предприятия, на котором трудятся около 600 человек.



Валерия Касперовича ведут на суд в Могилеве. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

13 ноября Могилевский областной суд начал рассматривать уголовное дело — и в этот же день закончил. Валерий Касперович потребовал отвод следователя Иванова, который вел дело: по мнению обвиняемого, имели место «одностороннее рассмотрение дела и искусственное создание доказательств».

Суд постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя неразрешенным. Рассмотрение дела прекратили — до устранений препятствий. Касперовича и Славецких снова поместили в СИЗО.

В январе 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз — обратились к Александру Лукашенко с просьбой вернуть им руководителя.

В этот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерб предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль. Заключение выполнено на основании запроса в ГКСЭ защитника Касперовича — адвоката юридической консультации Ленинского района Минска Ольги Калины.

— За решеткой все это время, не имея возможности себя нормально защитить и в последующем оправдать, сидит грамотнейший самоотверженный руководитель, полностью преданный работе! Кроме того, уважаемый Александр Григорьевич, на стадии следствия еще имеются факты, которые являются основанием для освобождения из-под стражи нашего генерального директора до суда. Однако на них никто не обращает внимания. […] Просим вас, уважаемый, горячо любимый наш президент, дать поручение разобраться во всей этой ситуации и освободить людей из-под стражи, дав оценку действиям должностных лиц, по вине которых страдают невиновные, — написали в письме работники «Витебскмясомолпрома» и отправили вместе со своими подписями президенту, в Совет безопасности и оперативно-аналитический центр при президенте.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

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