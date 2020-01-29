|
Беларусь предложила Норвегии упростить визовый режим
29.01.2020 21:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь и Норвегия договорились в максимально сжатые сроки подготовить соглашение об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом сообщает МИД Беларуси.
Упрощение визового режима с Норвегией обсуждалось во время очередного раунда консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Норвегии. Белорусскую сторону на них представлял замминистра иностранных дел Олег Кравченко.
— С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией, — говорится в сообщении МИД.
Как сообщил TUT.BY посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик, в ходе межмидовских консультаций норвежской стороне был передан оригинал ноты МИД Беларуси с предложением о заключении соглашений, а также их проекты, разработанные белорусской стороной.
Напомним, 8 января Беларусь и Евросоюз
Норвегия входит в Шенгенскую зону, для въезда в нее белорусам необходима шенгенская виза. Но поскольку страна не входит в Евросоюз, соглашение об упрощении визового режима на нее не распространяется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвегия входит в Шенгенскую зону, для въезда в нее белорусам необходима шенгенская виза. Но поскольку страна не входит в Евросоюз, соглашение об упрощении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)