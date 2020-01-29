Беларусь предложила Норвегии упростить визовый режим

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Норвегия договорились в максимально сжатые сроки подготовить соглашение об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом сообщает МИД Беларуси.



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Упрощение визового режима с Норвегией обсуждалось во время очередного раунда консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Норвегии. Белорусскую сторону на них представлял замминистра иностранных дел Олег Кравченко.

— С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией, — говорится в сообщении МИД.

Как сообщил TUT.BY посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик, в ходе межмидовских консультаций норвежской стороне был передан оригинал ноты МИД Беларуси с предложением о заключении соглашений, а также их проекты, разработанные белорусской стороной.

Напомним, 8 января Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне. Но несколько месяцев, начиная с 2 февраля, платить за визу придется 80 евро — в Евросоюзе вступит в силу новый Визовый кодекс .

Норвегия входит в Шенгенскую зону, для въезда в нее белорусам необходима шенгенская виза. Но поскольку страна не входит в Евросоюз, соглашение об упрощении визового режима на нее не распространяется.