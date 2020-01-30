"Ладно, возьму на испытательный срок". Почему арендодатели выставляют такие жесткие требования к квартирантам и когда это закончится

История Светланы: три арендатора "с особенностями"

Светлана сдает однокомнатную квартиру в Минске на улице Пулихова. В своем предпоследнем объявлении она указала: "только семье минчан без детей". Говорит, что три раза обжигалась.

- Первый раз сдала квартиру семье с ребенком, которая приехала из Бреста. Оплатили первый месяц проживания и потом я полгода не могла их выставить. Муж куда-то сразу сбежал. Денег у молодой женщины не было, работу она так и не нашла. Ее пятилетний сын, гиперактивный ребенок, оборвал обои во всех углах, уничтожил мои цветы, умудрился как-то сорвать люстру и выдрать двери в шкафчике под раковиной. Ремонт обошелся в 600 долларов... И это не считая пяти месяцев, которые они не оплатили.

Отремонтировала все, сдала квартиру аккуратной тоненькой блондинке. Девушка рассказывала, что работает менеджером, ездила на белом "Мерседесе" и производила хорошее впечатление. Платила исправно. Жила она уже полгода, я заезжала за деньгами, и как-то на улице встретила соседку, хорошую знакомую, живет с моей квартирой дверь в дверь. Та говорит, а чего это ты проститутке жилье сдаешь? И подробно рассказала, что есть четыре постоянных клиента, есть не постоянные. Правда, в квартире нет дебошей и пьянок, но все же... В общем, блондинку я попросила съехать. Просто неудобно было перед людьми.

Решила - больше никаких девиц. Сдала квартиру импозантному россиянину лет сорока. Сказал, что профессиональный игрок в покер. Приезжал в Минск регулярно, хотел, чтобы его всегда ждала квартира. Поменял там шторы, купил черные, бархатные, мол, турниры ночью проходят, а днем хочется спать без света. Однажды уезжал, позвонил мне, сказал, что деньги оставил в квартире на столе, за два месяца вперед. Предупредил, что в квартире могу застать его друга. Мол, у него есть ключи, он иногда заходит фикус полить. Про друга я как-то забыла. Зашла в квартиру, там громко телевизор стонет. На диване юноша, хорошо, если ему 19, смотрит хоум видео со своим участием и участием моего квартиранта. Я чуть сквозь землю не провалилась.

Квартирант, узнав об этой истории от своего друга, сам позвонил и спросил, не хочу ли я его выселить. Я сказала, что как арендатор он меня устраивает: платит исправно, в квартире порядок, на шум соседи не жалуются. Но он все равно через пару месяцев съехал.

Теперь вот хочу сдать только семейной паре. Без детей. Но, если честно, с моим везением на квартирантов и пара может оказаться с закидонами...

Светлана говорит, что против котов и собак ничего не имеет.

- Если пара будет с котом или мелкой собачкой, просто возьму залог за все, что животное может испортить. Согласятся квартиранты - хорошо, нет - будем искать других.