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Кадровый четверг. Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента

30.01.2020 11:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в четверг, 30 января, принял ряд кадровых решений. Среди них — назначение нового заместителя главы Администрации президента. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».


Валерий Бельский. Фото: Институт экономики НАН Беларуси

Им стал 51-летний Валерий Бельский, до настоящего времени занимавший должность директора Института экономики НАН Беларуси.

Валерий Бельский закончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, позже — аспирантуру Белорусского научно-исследовательского института экономики и информации АПК.

Свою карьеру он начал с должности главного экономиста совхоза «Калиновский» в Могилевской области. Затем перебрался в Минск и стал научным сотрудником БелНИИ экономики и информации АПК (позже переименованный в ГНУ «Центр аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси»). Именно там он стал продвигаться по служебной лестнице, со временем став первым заместителем директора, а потом и директором.

В 2008 году Бельский возглавил «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», а четыре года отправился в Москву помощником члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. В 2015 году вернулся в Минск и стал ректором «Института подготовки научных кадров НАН Беларуси».

С 2016 года и по настоящее время занимал пост директора «Института экономики Национальной академии наук Беларуси».

 
Теги: Минск
 
 
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Им стал Валерий Бельский, экс-директор Института экономики НАН Беларуси.
 
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