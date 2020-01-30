Генпрокурор скупо прокомментировал то, что «на слуху у все республики». Вероятно, речь о «сахарном деле»

Источник материала: Tut.by

Генпрокурор Александр Канюк прокомментировал «некоторые вещи, которые на слуху у всей республики». Его скупой комментарий показали на телеканале «Беларусь 4. Гродно» — в областном центре глава Генпрокуратуры принимал участие в коллегии. Предположительно, речь идет о так называемом «сахарном деле».



Александр Конюк. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

— Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у все республики. Но то, что сейчас произошло — это опять-таки, внешняя дебиторская задолженность, — отметил Конюк.

По его словам, речь идет о мошеннических схемах, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими.

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