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Генпрокурор скупо прокомментировал то, что «на слуху у все республики». Вероятно, речь о «сахарном деле»
30.01.2020 11:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокурор Александр Канюк прокомментировал «некоторые вещи, которые на слуху у всей республики». Его скупой комментарий показали на телеканале
— Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у все республики. Но то, что сейчас произошло — это опять-таки, внешняя дебиторская задолженность, — отметил Конюк.
По его словам, речь идет о мошеннических схемах, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими.
(Будет дополнено)
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Генпрокурор скупо прокомментировал то, что «на слуху у все республики». Вероятно, речь о «сахарном деле»
- Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у все республики. Но то, что сейчас произошло - это опять-таки, внешняя дебиторская...
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