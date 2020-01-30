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В Витебске - новый мэр. Рассказываем, что о нем известно

30.01.2020 12:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент сегодня согласовал на должность председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. До этого он возглавлял областной Комитет госконтроля.


Фото: pridvinje.by

Вадиму Зарянкину 56 лет, он родился в деревне Бель Дубровенского района и окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Работать начал в 1985 году старшим экономистом управления сельского хозяйства и продовольствия Лиозненского райисполкома, а в следующем году перешел на работу в Лиозненский районый комитет ЛКСМБ. По линии комсомола он трудился до распада СССР.

С 1992 по 1995 годы был главным экономистом совхоза «Витебский» Витебского района. Потом до 1997 года — юрисконсультом, заведующим правовым сектором, заведующим отделом информации Витебского райисполкома. С июля по декабрь 1997 года — на должности заместитель директора по экономике и правовым вопросам ИПММП «Энергокомплект». После полугодичного перерыва господин Зарянкин опять попал в Витебский райисполком, где трудил специалистом, управляющим делами, заместителем председателя по экономике до 2002 года.

В 2002 году он перешел на работу в КГК, был главным специалистом, заместителем начальника управления, начальником управления контроля органов исполнительной власти и координации деятельности контролирующих органов Комитета государственного контроля Витебской области. В марте 2011 года Зарянкина назначили первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Витебской области, а в 2014 году он возглавил областной Комитет.

Награжден нагрудным знаком «За добрасумленную працу» Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В августе прошлого года удостоен почетной грамоты Совета Министров.

Напомним, предыдущий глава города, 58-летний Виктор Николайкин в ноябре стал депутатом парламента седьмого созыва.

 
 
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До назначения чиновник возглавлял областной Комитет госконтроля.
 
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