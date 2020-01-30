Лукашенко рассказал, как «свядомыя» граждане разбогатели на «гуманитарке»

Источник материала: Tut.by

При назначении Игоря Кудревича директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента Александр Лукашенко рассказал, «что море фондов поддерживают оппозицию» и как деньги для оппозиции «чемоданами пытаются ввезти в Беларусь». Слова президента приводит его пресс-служба.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ближайшее время планируется подкорректировать работу Департамента по гуманитарной деятельности. Александр Лукашенко объяснил, что это будет сделано в силу тех причин, по которым он замкнул на себе работу этой структуры.

— Мы не могли отказаться от гуманитарной помощи из-за рубежа: мы чернобыльская республика — и чернобыльцам помогали, и детишкам. Затем эта гуманитарная помощь расширилась на спортсменов, людей с ограниченными возможностями и так далее. Но что я заметил лет двадцать назад, может, даже больше: гуманитарной деятельностью у нас больше всего занималась оппозиция. И они в течение одного года стали богатыми. Они здесь ходили по улицам, гвалтом кричали. Откуда деньги? Стали изучать: ба, да это же гуманитарная помощь! И тогда я взял под контроль этот вопрос — если гуманитарная помощь направляется в страну чернобыльцам, она должна дойти до чернобыльцев. И такую гуманитарную помощь мы освобождали от налогов, — отметил президент.

Если деньги приходят в страну на финансирование политической деятельности, то это уже не может считаться гуманитарной помощью и освобождаться от налогов, обратил внимание Лукашенко.

— Поддержка оппозиции и их политической деятельности — пожалуйста, фондов море. Американских, в Германии: Эберта, Аденауэра и так далее. Они должны и оказывают помощь, правда всегда непрозрачно: она идет через Польшу, Литву, чемоданами пытаются ввезти деньги в Беларусь. Мы это пресекли. Но главное, вмиг наши некоторые «свядомыя» граждане стали богатыми 20−25 лет тому назад. Поэтому пришлось взять под контроль гуманитарную деятельность, чтобы освобождаемая от налогов она дошла до потребителя, именно до тех, кому с Запада или Востока предназначена по документам. И департамент здесь сыграл очень серьезную роль, — подчеркнул Александр Лукашенко.