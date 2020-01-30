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Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год
30.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2020 год утвержден постановлением Совета Министров от 29 января 2020 года №53, сообщили корреспонденту
Часть мероприятий должна помочь в ускоренном развитии высокотехнологичных секторов экономики. Планируется подготовить предложения по разработке систем, оборудования и материалов для 3D-печати, автономного электротранспорта (тракторы, комбайны, карьерные самосвалы, грузовые автомобили, коммунальная техника), робототехники, высокотехнологичных медизделий.
Предлагается усовершенствовать систему финансирования и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности. Изменения могут коснуться формирования и использования средств инновационных фондов. Госорганам нужно будет принять меры для увеличения внебюджетных затрат на научные исследования и разработки.
Одной из задач будет стимулирование инновационного предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в научно-технической и инновационной сферах. В качестве площадок для организации производств будут развиваться Парк высоких технологий и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».
В IV квартале планируется внести в Совмин проект государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.
Государственный комитет по науке и технологиям будет работать над повышением показателей Беларуси в Глобальном индексе инноваций.
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Комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2020 год утвержден постановлением Совета Министров от 29 января 2020 года №53, сообщили...
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