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Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год

30.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство утвердило мероприятия по развитию инновационной системы Беларуси на 2020 год

Комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2020 год утвержден постановлением Совета Министров от 29 января 2020 года №53, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Часть мероприятий должна помочь в ускоренном развитии высокотехнологичных секторов экономики. Планируется подготовить предложения по разработке систем, оборудования и материалов для 3D-печати, автономного электротранспорта (тракторы, комбайны, карьерные самосвалы, грузовые автомобили, коммунальная техника), робототехники, высокотехнологичных медизделий.

Предлагается усовершенствовать систему финансирования и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности. Изменения могут коснуться формирования и использования средств инновационных фондов. Госорганам нужно будет принять меры для увеличения внебюджетных затрат на научные исследования и разработки.

Одной из задач будет стимулирование инновационного предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в научно-технической и инновационной сферах. В качестве площадок для организации производств будут развиваться Парк высоких технологий и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

В IV квартале планируется внести в Совмин проект государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Государственный комитет по науке и технологиям будет работать над повышением показателей Беларуси в Глобальном индексе инноваций.

https://www.belta.by
 
 
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Комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2020 год утвержден постановлением Совета Министров от 29 января 2020 года №53, сообщили...
 
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