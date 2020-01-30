Николай Снопков отправляется послом в Китай

Источник материала: Tut.by

Николай Снопков отправляется в Китай. Александр Лукашенко назначил его послом в этой стране, сообщает Telegram-канал «Пул первого».



Николай Снопков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лукашенко пояснил, почему назначил именно Снопкова: «У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством КНР. Его знают все». Он отметил, что Китай — это серьезный приоритет Беларуси, и президент рассчитывает, что Снопкову удастся осуществить «настоящий прорыв».

— Реализуете задачи за год — значит вернетесь. За два — значит два. Важен результат. Счастье для нас, что мы в свое время выбрали курс на дружбу с Китаем. Главное — это вопросы экономики. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент, — обозначил президент предполагаемые сроки пребывания Николая Снопкова в Китае.

Александр Лукашенко и Николай Снопков договорились на следующей неделе встретиться и обсудить нюансы предстоящей работы.

Напомним, в данный момент послом Беларуси в Китае является Кирилл Рудый. Николай Снопков до настоящего времени занимал пост заместителя главы Администрации президента. Сегодня на этой должности Снопкова сменил 51-летний Валерий Бельский, ранее занимавший должность директора Института экономики НАН Беларуси.