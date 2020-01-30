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Николай Снопков отправляется послом в Китай
30.01.2020 13:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Николай Снопков отправляется в Китай. Александр Лукашенко назначил его послом в этой стране,
Лукашенко пояснил, почему назначил именно Снопкова: «У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством КНР. Его знают все». Он отметил, что Китай — это серьезный приоритет Беларуси, и президент рассчитывает, что Снопкову удастся осуществить «настоящий прорыв».
— Реализуете задачи за год — значит вернетесь. За два — значит два. Важен результат. Счастье для нас, что мы в свое время выбрали курс на дружбу с Китаем. Главное — это вопросы экономики. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент, — обозначил президент предполагаемые сроки пребывания Николая Снопкова в Китае.
Александр Лукашенко и Николай Снопков договорились на следующей неделе встретиться и обсудить нюансы предстоящей работы.
Напомним, в данный момент послом Беларуси в Китае является Кирилл Рудый. Николай Снопков до настоящего времени занимал пост заместителя главы Администрации президента. Сегодня на этой должности Снопкова
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Лукашенко пояснил, почему назначил именно Снопкова: «У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством КНР. Его знают все».
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