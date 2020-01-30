Новым главой администрации Московского района Бреста стал зампред Рогачука

Источник материала: Tut.by

Андрей Филанович стал новым главой администрации Московского района Бреста. Такое решение подписал 30 января Александр Лукашенко, сообщает сайт президента.



Фото: Брестский горисполком

Новый глава администрации — уроженец Лунинецкого района. Ранее работал юрисконсультом на РУПП «Гранит». Оттуда перешел в Микашевичский горисполком на должность зампреда. В 2007 году Андрея Филановича забрали в Брестский горисполком, где он занимал должности главного специалиста сектора жилищной политики, затем возглавлял юротдел, сообщает «Вечерний Брест» .

С 2014 года по июнь 2016 был заместителем главы администрации Московского района Бреста, с 1 июня 2016-го работал зампредом Александра Рогачука.

Прежний руководитель района Вячеслав Дашкевич избран председателем областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.

Согласовывая Андрея Филановича на должность главы администрации Московского района Бреста, Александр Лукашенко отметил, что если в Витебской области он родился, то с Брестом связан самый трудный период в его жизни: здесь он служил пограничником.

«Очень много для Бреста сделали к тысячелетию. Полагаю, что мы все объекты построили и более или менее привели город в порядок. Это ворота не только в нашу страну — это ворота во все наше Отечество, бывший Советский Союз, поэтому город надо содержать в порядке», — обратил внимание президент.