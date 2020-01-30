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Новым главой администрации Московского района Бреста стал зампред Рогачука
30.01.2020 14:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Андрей Филанович стал новым главой администрации Московского района Бреста. Такое решение подписал 30 января Александр Лукашенко, сообщает
Новый глава администрации — уроженец Лунинецкого района. Ранее работал юрисконсультом на РУПП «Гранит». Оттуда перешел в Микашевичский горисполком на должность зампреда. В 2007 году Андрея Филановича забрали в Брестский горисполком, где он занимал должности главного специалиста сектора жилищной политики, затем возглавлял юротдел, сообщает
С 2014 года по июнь 2016 был заместителем главы администрации Московского района Бреста, с 1 июня 2016-го работал зампредом Александра Рогачука.
Прежний руководитель района Вячеслав Дашкевич избран председателем областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.
Согласовывая Андрея Филановича на должность главы администрации Московского района Бреста, Александр Лукашенко отметил, что если в Витебской области он родился, то с Брестом связан самый трудный период в его жизни: здесь он служил пограничником.
«Очень много для Бреста сделали к тысячелетию. Полагаю, что мы все объекты построили и более или менее привели город в порядок. Это ворота не только в нашу страну — это ворота во все наше Отечество, бывший Советский Союз, поэтому город надо содержать в порядке», — обратил внимание президент.
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Президент согласовал назначение Андрея Филановича на должность главы администрации Московского района города.
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