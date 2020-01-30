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На торгах 30 января доллар и евро заметно подорожали

30.01.2020 13:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 30 января прошли очередные торги валютами.

Доллар подорожал на BYN 0,0094 — до 2,1377 рубля.

Евро вырос на BYN 0,0118 — до 2,3539 рубля.

Российский рубль упал на BYN 0,0163 — до 3,3928 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 30 января прошли очередные торги валютами. Доллар подорожал на BYN 0,0094 - 2,1377 рубля.
 
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