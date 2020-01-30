|
На торгах 30 января доллар и евро заметно подорожали
30.01.2020 13:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 30 января прошли очередные торги валютами.
Доллар подорожал на BYN 0,0094 — до 2,1377 рубля.
Евро вырос на BYN 0,0118 — до 2,3539 рубля.
Российский рубль упал на BYN 0,0163 — до 3,3928 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской валютно-фондовой бирже 30 января прошли очередные торги валютами. Доллар подорожал на BYN 0,0094 - 2,1377 рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)