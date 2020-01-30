ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Межведомственные разборки». Как сахарные заводы оказывались втянуты в скандалы

30.01.2020 14:32 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержания руководителей всех четыре сахарных заводов Беларуси вызвало большой резонанс. Впрочем, если сделать экскурс в историю, то в сладкой сфере всегда хватало скандальных моментов. И это при том, что государство установило полный контроль над отраслью.


Громкие скандалы сопровождали сахарную промышленность еще с 90-х. В основном они были связаны с попыткой установить контроль над заводами и поставками сахара в Россию. Дело в том, что львиная доля сладкого продукта производилась из импортного сырца (кубинского, бразильского тростника), который в страну завозили многочисленные давальцы, получавшие квоты на тендерах Минсельхозпрода.

Естественно, это не нравилось России, которая потребовала платить ввозную таможенную пошлину. Однако несмотря на это в течение 2000−2005 гг. росли объемы ввоза в Беларусь сырца. Чтобы оптимизировать сбыт белого сахара предложили схему, по которой тростниковый сахар продавался на внутреннем рынке, а весь свекловичный вывозился в Россию. Но объем потребления сахара в Беларуси был меньше, чем производилось тростникового сахара, поэтому несложно предположить, что часть его нелегально поставлялась в Россию. Это в конце концов привело к двум расследованиям со стороны Минэконоразвития России (в 2004—2005 и 2005−2006 гг.) и к ужесточению экспорта всего белорусского сахара в виде растаможки только на одном таможенном пункте.

В то же время случились перебои с поставками сахара на внутренний рынок. Это стоило места руководителям концерна «Белгоспищепром», Белкоопсоюза и Минторга. На такой волне одна из компаний Управления делами президента попыталась монополизировать поставку сырца и сбыт тростникового и свекловичного сахара. На одном из этапов войны за отрасль вознилка идея передать все сахарные заводы в подчинение Управделами президента. Только ужесточение режима ввоза белорусского сахара в Россию и проблемы в самом УДП избавят сахарщиков от реализации этого предложения, писало «Завтра твоей страны».

Одновременно с этим власти Беларуси постепенно взяли под контроль все четыре завода, основными акционерами которых до этого были руководители и работники заводов, сельхозпредприятия и иностранные структуры. Заводы получили кредиты на проведение модернизации и увеличение мощностей, доли переработки свеклы. За возможность получить средства предприятия расплатились своими акциями.

Последним перешел де-юре под контроль государства Слуцкий сахарорафинадный комбинат в 2016 году. Транзит акций обошелся без громкого скандала.

В 2017 году Россия и Беларусь оказались на пороге сахарной войны. Тогдашний глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, компания семьи которого является одним из крупнейших производителей сахара России, обвинил белорусов в том, что «закупают из третьих стран без пошлины сахар-сырец, и, выпуская на рынок этот сахар по бросовым ценам, и рушат рынок российский, поэтому заводы имеют серьезные убытки». В итоге с течением времени такие разговоры сошли на нет.

Белорусские сахарные заводы работают только на отечественной свекле 5−6 месяцев в год. И чтобы дозагрузить производственные мощности, завозился сахар-сырец. По информации TUT.BY, претензии российской стороны касались поставок белорусского сахара, выработанного из сахара-сырца, без уплаты пошлин. «Заявка на закупку сахара-сырца каждый год согласовывается на высоком уровне. Аналогично согласовывается и продажа сахара из „тростника“. Сахарные заводы взяли кредиты на модернизацию и их надо обслуживать, значит, они должны работать рентабельно. А от работы заводов зависят населенные пункты, где эти заводы располагаются. То есть решение принято комплексно и в интересах государства», — говорит участник сахарного рынка Беларуси

Стоит сказать, что Москва предлагала белорусской стороне отказаться от импорта сахара сырца из стран дальнего зарубежья и закупать российский свекловичный сахар для дальнейшей переработки, чтобы заводы в межсезонье не простаивали. Во втором полугодии 2019 года, как свидетельствуют данные официальной статистики, так и происходило. Хотя нельзя исключать, что мог быть реэкспорт с переклеиванием упаковок.

В 2018 году белорусский рынок заполонил дешевый российский сахар. В итоге МАРТ Беларуси ввел госрегулирование цен, которое продолжает действовать до сих пор. Минимальный ценник — как ввезенного, так и произведенного в Беларуси сахара — стартует от 1,5 рубля. При этом на полках российских магазинов сахар в белорусской упаковке можно было увидеть на треть и более дешевле.

Последние годы власти оказывают всяческую господдержку сахарным заводам. В частности, правительство предоставляет банкам гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам, выдаваемым предприятиям на приобретение свеклы. Кроме того, для заводов снизились закупочные цены на сырье и природный газ.

На минувшей неделе силовики провели задержания директоров все четырех сахарных заводов и их российского спецэкспортера Белорусской сахарной компании. Генпрокурор Александр Конюк отметил, что причина — большая внешняя дебиторская задолженность. По его словам, речь идет о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

По неофициальной информации, по сахарному делу наряду с руководителями четырех заводов и бизнесменами проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня. Спецоперацию проводил КГБ Беларуси, пресс-служба которого не комментирует это дело.

— Пока это больше похоже на межведомственные разборки. Сахар — это такой товар как алкоголь или сигареты, реализация которых в той или иной мере контролируется силовиками. Сахар также курировали ведомства из трех букв. Можно только догадываться почему сейчас случились разборки, — считает собеседник TUT.BY, знакомый с работой заводов. Он считает, что «высказываемые в прессе версии» вокруг поставок в Россию и закупок упаковки для заводов «стали лишь поводом».

Собеседник предполагает, что «сейчас сошлись ряд обстоятельств и главе государстве преподнесли информацию под нужным соусом». «Вот смотрите что творит „сахарная мафия“ на фоне регулярных мер господдержки», — сказал он и обратил внимание, что директора «уже давно» руководят сахарными заводами.

Михаил Криштапович возглавляет Городейский сахарный комбинат более 20 лет Дмитрий Егоров руководит Скидельским сахарным заводом с 2006 года. Николай Прудник с 2004 занимает должность директора «Слуцкого сахарорафинадного комбината. Виктор Миронов возглавил Жабинковский сахарный завод в апреле 2008 года. Удастся ли им сохранить свои посты, покажет ближайшее время.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержания руководителей всех четыре сахарных заводов Беларуси вызвало большой резонанс. Впрочем, если сделать экскурс в историю, то в сладкой сфере всегда...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новым главой администрации Московского района Бреста стал зампред Рогачука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика