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Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля возрастет более чем на 6% — МАРТ

30.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля возрастет более чем на 6% — МАРТ

 Тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 1 февраля вырастет более чем на 6%. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, переговоры с российскими коллегами не дали результата. «Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российской Федерации, увеличенный на три процентных пункта», — отметил глава ведомства. При этом он добавил, что у сторон есть некоторые разногласия по определению тарифов.

https://www.belta.by

 
 
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 Тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 1 февраля вырастет более чем на 6%. Об этом заявил сегодня журналистам министр...
 
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