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Как выбать процессор
30.01.2020 20:52 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Скорость и качество работы любого компьютерного устройства зависит от силы процессора, поэтому выбор компьютера начинается с выбора процессора. Самостоятельно подобрать нужную модель сложно, лучше обратиться к знающим людям – например, в
Подскажем некоторые факты и цифры. Известно, что в почти все производимые сегодня процессоры встроено графическое ядро, которое позволяет воспроизводить видео. Они отлично справляются с простыми офисными задачами – набором текста, оставлением списков и таблиц.
Самые известные мировые изготовители процессоров – это Intel и AMD. Они производят высокотехнологичное оборудование всего на нескольких специальных заводах. Это фирмы-конкуренты, каждая предлагает множество вариантов – нужно только определиться с бюджетом.
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Скорость и качество работы любого компьютерного устройства зависит от силы процессора, поэтому выбор компьютера начинается с выбора процессора.
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