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Как выбать процессор

30.01.2020 20:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Скорость и качество работы любого компьютерного устройства зависит от силы процессора, поэтому выбор компьютера начинается с выбора процессора. Самостоятельно подобрать нужную модель сложно, лучше обратиться к знающим людям – например, в эту компанию.

Подскажем некоторые факты и цифры. Известно, что в почти все производимые сегодня процессоры встроено графическое ядро, которое позволяет воспроизводить видео. Они отлично справляются с простыми офисными задачами – набором текста, оставлением списков и таблиц.

  • В современных процессорах эти видеокарты еще мощнее, что дает возможность их владельцам показать себя в крутых видеоиграх и работать в сложных программах. Выбирать оборудование специалисты рекомендуют в зависимости от того, какие задачи нужно будет на нем выполнять.
  • Если нужен совсем простой компьютер для создания простейших файлов и отправки их по интернету, можно купить машину со встроенным видеоядром Pentium (2-ядерный 4-потоковый). Такой процессор обойдется недорого. Все, что вам нужно – сервисы windows, почта и мессенджеры для общения в Сети.
  • Если есть планы делать на компьютере видеомонтаж, то потребуется процессор более современный. Можно остановиться на AMD Ryzen 5/7 с 6-8 ядрами и 12-16 потоками. Если добавить хорошую видеокарту, то машина подойдет и для видеоигр.
  • Игровой компьютер средних возможностей дает еще больше преимуществ. Это, например, – процессор с 4 ядрами Core i3-8100/8300 и плюс к нему GTX 1050/1060/1070.
  • Мощный игровой компьютер требует процессора Core i5-8400/8500/8600 и лучшей видеокарты i7-8700 (6 ядер / 12 потоков).

Самые известные мировые изготовители процессоров – это Intel и AMD. Они производят высокотехнологичное оборудование всего на нескольких специальных заводах. Это фирмы-конкуренты, каждая предлагает множество вариантов – нужно только определиться с бюджетом.

 
 
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Скорость и качество работы любого компьютерного устройства зависит от силы процессора, поэтому выбор компьютера начинается с выбора процессора.
 
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