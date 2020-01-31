Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу

Насыпь путепровода со стороны улицы Волмянский Шлях будет начинаться в районе магазина “Евроопт”, мост через железнодорожные пути пройдет немного восточнее того места, где сейчас находится наземный переезд, а со стороны улицы Тюленина путепровод пройдет между АЗС и многоэтажными домами. Мы взяли изображение новой развязки с генплана, который сейчас проходит общественное обсуждение, и наложили на спутниковый снимок:



Скриншот с yandex.by