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Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу

31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Железная дорога делит Колодищи на две части, которые связаны между собой единственным переездом шириной в одну полосу в каждую сторону. Из-за интенсивного движения пассажирских и грузовых поездов железнодорожный переезд в среднем закрыт 17 часов в сутки, а в утренние и вечерние часы пик простоять в пробке можно до получаса.

Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу

Весной 2019 г. состоялась презентация проекта транспортной развязки, которая призвана решить проблему. Как пишет изданиеkolodischi.by, на первом этапе, согласно проекту, пройдет строительство временной дороги, движение на период строительства будет осуществляться по данному Ж/Д переезду, только немного в сторону. Насыпь для временной дороги уже практически готова.

Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу
Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу

Насыпь путепровода со стороны улицы Волмянский Шлях будет начинаться в районе магазина “Евроопт”, мост через железнодорожные пути пройдет немного восточнее того места, где сейчас находится наземный переезд, а со стороны улицы Тюленина путепровод пройдет между АЗС и многоэтажными домами. Мы взяли изображение новой развязки с генплана, который сейчас проходит общественное обсуждение, и наложили на спутниковый снимок:

Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу
Скриншот с yandex.by

"Срок строительства данного сооружения составляет 12 месяцев, это прежде всего связано с технологией устройства. В связи с тем, что стесненные условия, насыпь в верхней точке составляет 13 метров. То есть технически насыпать порядка 400 тысяч кубов земли и сразу производить укладку асфальта не представляется возможным. Под давлением собственного веса насыпь должна устояться порядка 1-2 месяцев, это зимний период", - пояснил представитель "Минскоблдорстроя".

Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу
Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу
Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу

Стоимость строительства транспортной развязки оценивается в 12,8 миллиона рублей, объект планируется сдать в 2020 году.

Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу

Со стороны улицы Тюленина также начата подготовка площадки под строительство моста и насыпи путепровода, судя по осевым столбам, дорога будет проходить довольно близко к трем многоквартирным домам:

Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу
Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу
Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу

В насыпи путепровода также предусмотрен тоннель для проезда к гаражному кооперативу, а на обоих въездах будет организовано круговое движение.

Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу
 
 
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Железная дорога делит Колодищи на две части, которые связаны между собой единственным переездом шириной в одну полосу в каждую сторону. Из-за интенсивного...
 
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