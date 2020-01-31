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Прощайте пробки на переезде? В Колодищах начали строить мост через железную дорогу
31.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Железная дорога делит Колодищи на две части, которые связаны между собой единственным переездом шириной в одну полосу в каждую сторону. Из-за интенсивного движения пассажирских и грузовых поездов железнодорожный переезд в среднем закрыт 17 часов в сутки, а в утренние и вечерние часы пик простоять в пробке можно до получаса.
Весной 2019 г. состоялась презентация проекта транспортной развязки, которая призвана решить проблему. Как
Насыпь путепровода со стороны улицы Волмянский Шлях будет начинаться в районе магазина “Евроопт”, мост через железнодорожные пути пройдет немного восточнее того места, где сейчас находится наземный переезд, а со стороны улицы Тюленина путепровод пройдет между АЗС и многоэтажными домами. Мы взяли изображение новой развязки с генплана, который сейчас проходит общественное обсуждение, и наложили на спутниковый снимок:
"Срок строительства данного сооружения составляет 12 месяцев, это прежде всего связано с технологией устройства. В связи с тем, что стесненные условия, насыпь в верхней точке составляет 13 метров. То есть технически насыпать порядка 400 тысяч кубов земли и сразу производить укладку асфальта не представляется возможным. Под давлением собственного веса насыпь должна устояться порядка 1-2 месяцев, это зимний период", - пояснил представитель "Минскоблдорстроя".
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Железная дорога делит Колодищи на две части, которые связаны между собой единственным переездом шириной в одну полосу в каждую сторону. Из-за интенсивного...
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