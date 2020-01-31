Сколько зарабатывает Белорусская сахарная компания в России

Источник материала: Tut.by

Год назад эксклюзивный поставщик белорусского сахара на российский рынок Белорусская сахарная компания (БСК) входила в десятку крупнейших экспортеров Беларуси в Россию и показывала неплохую динамику по финансовым показателям.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно информации с ресурсов, которые генерируют финансовую отчетность субъектов хозяйствования России, по итогам 2018 года выручка БСК составила 9,8 млрд. российских рублей или свыше 155 млн долларов. По сравнению с 2016 и 2017 годами она выросла настолько, что позволила БСК войти в десятку крупнейших белорусских экспортеров в Россию. Впереди БСК в 2018 году были только дистрибуторы «БелАЗа», БМЗ, МАЗа и частных продовольственных холдингов — «Серволюкса» и «Савушкина продукта».

27 сотрудников БСК, которая с 2006 года представляет интересы своих четырех учредителей (сахарных заводов в Слуцке, Городее, Жабинке и Скиделе), в 2018 году заработали 52 млн российских рублей (около 830 тыс. долларов) чистой прибыли. Сравнительно немного, но в разы больше, чем было в 2017 году, когда этот показатель составлял всего 1,3 млн российских рублей. И эта цифра вполне сопоставима и даже зачастую выше тех, которые зафиксированы в 2018 году в России у большинства государственных и частных компаний с белорусским капиталом.

К сожалению, данных о том, как сработала БСК в 2019 году, пока нет. Возможно, именно финансовые показатели этой отрасли обратили на себя внимание правоохранителей.

Причиной громкого «сахарного дела», по словам генпрокурора Беларуси Александра Конюка, являются «мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими». Но для широкой общественности пока остаются нераскрытыми эти «мошеннические схемы», которые привели к массовым задержаниям директоров белорусских сахарных заводов и, возможно, руководителя БСК Дмитрия Кириллова. Он, как и все четыре директора сахарных заводов, вдруг оказался недоступен для общения. В московском офисе БСК TUT.BY сообщили , что Дмитрий Кириллов уехал в командировку.

Остается ждать от властей подробностей этого, несомненно, самого громкого за последние несколько лет дела. Оно уникально уже тем, что затронуло абсолютно всех игроков отрасли.