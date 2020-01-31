Санкции против Лукашенко, послы, поддержка суверенитета. О чем Помпео будет говорить в Минске

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео прилетает в Беларусь с официальном визитом 1 февраля. Это будет первый в истории визит руководителя Госдепа США в республику.

В Минске у Помпео запланированы две встречи — с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. TUT.BY напоминает про темы в отношениях Беларуси и США, которые Помпео может обсудить во время встреч.



Фото: United States Department of State

Вспомнить всё. И Дрозды

Ранее Госсекретари США никогда не посещали Беларусь с визитами. Но 25 лет назад пока единственный раз в истории независимой Беларуси в Минск прилетал американский президент. В 1994 году в минском аэропорту приземлился борт № 1 с Биллом Клинтоном. Приезду президента США в белорусскую столицу предшествовали четыре года двусторонних визитов представителей внешнеполитических ведомств обеих стран и отказ Беларуси от ядерного оружия.

После этого визитов столь высокого уровня в Беларусь со стороны США не было, а конец 90-х и вовсе выстроил ряд баррикад в двусторонних отношениях.

В 1998 году белорусские власти выселили иностранных дипломатов из их резиденций в Дроздах под предлогом ремонта канализации. Предложения посольств самостоятельно все отремонтировать не были приняты, некоторым из них отключили электричество, воду и телефоны, послу США — заварили ворота в резиденцию.

В результате семь стран, включая США, Германию и Великобританию, отозвали своих послов из Беларуси в знак протеста против нарушения Венской конвенции. Послы вернулись в Минск в начале 1999 года и разместились в новых резиденциях, но, как говорится, осадочек остался.

Обсудить санкции против Лукашенко

Гордиев узел в двусторонних отношения с тех пор завязывался только туже.

В 2006 году президент США Джордж Буш-младший ввел санкции в отношении нескольких белорусских предприятий, Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.



Фото: United States Department of State

Санкции против десяти человек, среди которых Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Шейман, Наталья Петкевич с тех пор продлеваются каждый год.

Санкции против белорусских предприятий в 2015 году были приостановлены. На это повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года. Приостановка санкций продлевается ежегодно.

Пообещать ускорить возвращение послов

В 2007 году Министерство финансов США ввело санкции в отношении концерна «Белнефтехим». В ответ на это официальный Минск отозвал для консультаций посла Беларуси в США Михаила Хвостова, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт.

С тех пор посла США в Минске нет, как и нет посла Беларуси в Вашингтоне. Их обязанности выполняют временные поверенные. Помимо того, количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек.

С 2018 года в Минск стали приезжать высокопоставленные американские чиновники. В октябре белорусскую столицу посетил помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэсс Митчелл , называвший Беларусь «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В ноябре в Беларусь прилетел бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе прилетел Бен Ходжес . Он встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, после чего заявил , что называть белорусского президента «последним диктатором Европы» уже неактуально.

В прошлом году потепление отношений стало еще заметнее. В марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

После этого увеличилось количество визитов высокопоставленных американских чиновников в Минск. В августе Беларусь посетил Джон Болтон, занимавший в то время пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре в Беларусь прибыл заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. В Минск он прилетел, чтобы официально заявить, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва.

Кроме того, на встрече с Лукашенко и Макеем Госсекретарь, скорее всего, еще раз подтвердит «твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси».

Услышать оппозицию

Накануне визита Госсекретаря в Минск лидеры оппозиционных партий ОГП, «Зеленые», БСДП, БНФ, Движения «За Свободу» и оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) передали в посольство США в Минске обращение к Майклу Помпео. В нем они описали «актуальные вопросы внутренней и внешней политики Беларуси, а также проблемы, которые было бы важно затронуть на встрече с представителями белорусского режима».



Посольство США в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Во-первых, для сторонников перемен в Беларуси было бы важно услышать от официальных представителей США, что Вашингтон остается привержен духу и обязательствам, зафиксированным в Будапештском Меморандуме и готов обсуждать вопрос о гарантиях безопасности Беларуси со всеми заинтересованными сторонами. Такое послание особенно актуально сейчас, после трагических событий, продолжающихся в Украине и возросшим рисками и угрозами для суверенитета Беларуси со стороны Российской Федерации, — говорится в обращении.

По мнению оппозиции, к новым рискам и угрозам для безопасности не только Беларуси, но и ряда стран ЕС, относится и строительство Белорусской АЭС, которую в оппозиции рассматривают как инструмент усиления энергетической зависимости Беларуси от Москвы «и политического давления и шантажа».

Помимо того, оппозиция призывает США сделать вопрос проведения в Беларуси честных, свободных выборов по стандартам ОБСЕ вопросом № 1 в переговорах США и ЕС с официальным Минском.

— Без позитивного решения данных вопросов по существу мы не видим предпосылок для снятия американских точечных финансовых и визовых санкций в отношении отдельных беларусских чиновников. Размах репрессий в последнее время, как минимум, актуализирует дискуссии о возможности расширения таких точечных санкций, — считают в оппозиции.