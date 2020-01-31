|
Песков: Контакты Путина и Лукашенко пока не планируются
31.01.2020 14:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Контакты президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко — на ближайшее время не запланированы, но при необходимости лидеры могут о них договориться. Об этом пишет
«Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем, они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», — сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что «на экспертном уровне, на высоком уровне контакты [российско-белорусские] осуществляются». Для примера он привел запланированную на пятницу встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Алматы, где они принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета. «Поэтому контакты идут», — заключил представитель Кремля.
Напомним, 24 января во время посещения Шкловского района Александр Лукашенко рассказал о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси.
«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», —
Битва за цены на нефть
С 1 января 2020 года российские нефтяные компании
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России
4 января «Белнефтехим»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контакты президентов России и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - на ближайшее время не запланированы, но при необходимости лидеры могут о них...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)