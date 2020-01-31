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Песков: Контакты Путина и Лукашенко пока не планируются

31.01.2020 14:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Контакты президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко — на ближайшее время не запланированы, но при необходимости лидеры могут о них договориться. Об этом пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем, они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», — сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что «на экспертном уровне, на высоком уровне контакты [российско-белорусские] осуществляются». Для примера он привел запланированную на пятницу встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Алматы, где они принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета. «Поэтому контакты идут», — заключил представитель Кремля.

Напомним, 24 января во время посещения Шкловского района Александр Лукашенко рассказал о желании лично встретиться с Путиным и обсудить вопросы поставок нефти для Беларуси.

«Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — рассказал Лукашенко о переговорах с российским коллегой.

Битва за цены на нефть

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны. Президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.

4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса». 20 января стало известно, что Белорусская нефтяная компания (БНК) купила 80 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда.

 
Теги: Минск
 
 
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Контакты президентов России и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - на ближайшее время не запланированы, но при необходимости лидеры могут о них...
 
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