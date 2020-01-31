Внешний госдолг за 2019 год вырос на 200 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 января 2020 года составил 44,8 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с началом года на 0,6 млрд рублей, или на 1,3%, сообщает Минфин.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Внешний госдолг по состоянию на 1 января 2020 года составил 17,1 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В 2019 году привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1,644 млрд долларов:

730,2 млн долларов — правительства и банков России;

638,1 млн долларов — банки Китая;

150,5 млн долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

94,2 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;

30,6 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка.

Погашение внешнего государственного долга в 2020 году составило 1,511 млрд долларов:

625,8 млн долларов — правительству России;

448,4 млн долларов — банкам Китая;

353,1 млн долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития;

78,6 млн долларов — Международному банку реконструкции и развития;

3,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США;

1,7 млн долларов — ЕБРР и Северному инвестиционному банку.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2020 года составил 8,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%.

За 2019 год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 771,2 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 604,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.

Напомним, бюджетом 2020 года установлены более жесткие по сравнению с 2019 годом лимиты государственного и гарантированного государством долга:

— лимит внешнего госдолга снижен до 20,5 млрд долларов (21 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего госдолга — 9,5 млрд рублей (10 млрд рублей в 2019 году);

— лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,7 млрд долларов (3 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей в 2019 году).

В 2020 году погашение госдолга составит 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема.

Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.