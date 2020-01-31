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Встречи Лукашенко и Путина в ближайшее время не планируются, а премьеры стран уже встретились

31.01.2020 16:36 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют контактов в ближайшее время, однако взаимодействие между Минском и Москвой осуществляется на экспертном и высоком уровне.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 31 января.

«Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», - сказал он.

По его информации, сейчас проходит встреча председателей правительств двух стран. Премьер РФ Михаил Мишустин в настоящее время находится в Алмате на встрече глав правительств стран ЕАЭС.

О том, что правительства Беларуси и России наметили обсуждени нерешенных вопросов, в том числе и в энергетике, уже сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас после встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным 31 января.

«Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов. Мы дали поручения нашим министрам, чтобы они подготовили эту встречу и в ближайшее время мы могли бы встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией», - цитирует слова Румаса БЕЛТА.

В то же время российский вице-премьер Юрий Борисов в пятницу рассказал, что Россия и Беларусь согласовали принципиальный подход к решению ситуации на нефтепроводе «Дружба», цитирует «Интерфакс».

По словам Борисова, стороны постоянно обсуждают вопросы поставок нефти в Беларусь и говорят о компенсациях из-за «грязной нефти». Ранее сообщалось, что Москва ждет от Минска документальные подтверждения об ущербе от загрязненной российской нефти для выплаты компенсации.

История вопроса

Беларусь занимается поиском альтернативы российской нефти много лет. В последний раз активно тема обсуждалась в 2016-2017 годах. Эксперты в интервью БДГ высказывали разное мнение по поводу поиска замены нефти из России.

В начале прошлого года Лукашенко вновь поднял тему, приказав правительству искать иные источники нефти для Беларуси, рассмотрев, в том числе, страны Балтии и поставки через порты.

20-21 декабря белорусский президент находился с рабочим визитом в России, в Санкт-Петербурге состоялись переговоры глав государств. Перед этим президенты встречались 7 и 8 декабря в Сочи, но некоторые вопросы по интеграции так и не были согласованы. Переговоры Лукашенко и Путина в конце 2019 года также не привели к положительным результатам: вопросы по стоимости нефти и ее поставкам решены не были.

Хотя индикативный баланс поставок нефти на 2020 года подписан в декабре, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, Минэнерго России подписало документ без учета «перетаможки». Объем поставок – 24 млн тонн в год, из которых 18 млн предназначены для переработки на белорусских НПЗ, пошлины от этих поставок шли в республиканскую казну. Остальные 6 млн тонн Беларусь могла реэкспортировать и пошлины также положить в бюджет. Последняя схема называется «перетаможкой».

14 января российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. В ответ Беларусь начала ремонт нефтепровода «Дружба» из-за многочисленных дефектов. «Индикативный баланс подписан на 24 млн тонн. Однако планы переработки нефти на заводах рассчитаны на 18 млн тонн. И 6 млн тонн нефти начинают относить к другим тарифам. В результате непонятно, где „зависают“ 6 млн тонн», - cоветник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Первый вице-премьер отметил, что по размеру премии «подвинулась» только «Славнефть» Михаила Гуцериева, остальным же компаниям было разослано предложение белорусской стороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют контактов в ближайшее время, однако взаимодействие между Минском и Москвой...
 
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