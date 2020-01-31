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Встречи Лукашенко и Путина в ближайшее время не планируются, а премьеры стран уже встретились
31.01.2020 16:36 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют контактов в ближайшее время, однако взаимодействие между Минском и Москвой осуществляется на экспертном и высоком уровне.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 31 января.
«Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», - сказал он.
По его информации, сейчас проходит встреча председателей правительств двух стран. Премьер РФ Михаил Мишустин в настоящее время находится в Алмате на встрече глав правительств стран ЕАЭС.
О том, что правительства Беларуси и России наметили обсуждени нерешенных вопросов, в том числе и в энергетике, уже сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас после встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным 31 января.
«Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов. Мы дали поручения нашим министрам, чтобы они подготовили эту встречу и в ближайшее время мы могли бы встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией», - цитирует слова Румаса БЕЛТА.
В то же время российский вице-премьер Юрий Борисов в пятницу рассказал, что Россия и Беларусь согласовали принципиальный подход к решению ситуации на нефтепроводе «Дружба», цитирует
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют контактов в ближайшее время, однако взаимодействие между Минском и Москвой...
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