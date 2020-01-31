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Сбои в работе системы ЕРИП возможны ночью и утром 1 февраля

31.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сбои в работе системы ЕРИП возможны ночью и утром 1 февраля
Система ЕРИП может работать с перебоями ночью и утром 1 февраля. Такая информация размещена на сайте небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП».

«Технические работы будут проводиться в автоматизированной информационной системе «Расчет» 1 февраля с 0.01 до 8.00. В этот период, возможно, система будет недоступна», – говорится в сообщении.

 
 
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> Система ЕРИП может работать с перебоями ночью и утром 1 февраля. Такая информация размещена на сайте небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП»....
 
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