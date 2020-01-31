Сбои в работе системы ЕРИП возможны ночью и утром 1 февраля

Источник материала: Полесская правда



Система ЕРИП может работать с перебоями ночью и утром 1 февраля. Такая информация размещена на сайте небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП».

«Технические работы будут проводиться в автоматизированной информационной системе «Расчет» 1 февраля с 0.01 до 8.00. В этот период, возможно, система будет недоступна», – говорится в сообщении.